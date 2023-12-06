Может ли Путин заявить о сроках окончания войны в Украине: ожидать ли сенсаций

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Кравцев Сергей
Вопрос о сроках войны против Украины возглавил список вопросов для "прямой линии" с российским диктатором Владимиром Путиным, которая, как и его большая пресс-конференция, намечена на 14 декабря. К этой же дате, предположительно, российская оккупационная армия получила приказ взять Авдеевку. В то же время, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ вынуждена продолжать так называемую "СВО" (цели которой уже неоднократно менялись), поскольку Запад и Украина якобы не готовы рассматривать политико-дипломатические средства урегулирования конфликта. Ожидать ли каких-то сюрпризов во время путинского бенефиса 14 декабря? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким мнением:
Нет сомнений, отмечает эксперт, что у Путина есть ряд задач: во-первых, успокоить свое население, во-вторых, сказать о будущем ходе избирательной кампании (то ли сам баллотируется, то ли будет преемник).
Что касается темы войны – мы, по мнению эксперта, скорее всего, услышим традиционные кремлевские месседжи "в Украине – фашизм, Москва всегда – за переговоры, но при условии, что мир признает новые границы России, с включением туда Крыма и четырех украинских областей".
Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко уверен – четкого ответа на то, когда окончится война против Украины, от Путина ожидать не следует.
Так что ожидать каких-то сенсационных заявлений не стоит, считает эксперт. Ни в ракурсе войны, ни в ракурсе намеченных на март очередных выборов Путина.
Скорее всего, эта пресс-конференция и "общение с народом" окажутся традиционной тягомотиной, скучной даже для россиян, прогнозирует он.
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