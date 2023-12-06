logo

BTC/USD

43894.62

ETH/USD

2252.25

LTC/USD

73.04

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Может ли Путин заявить о сроках окончания войны в Украине: ожидать ли сенсаций
commentss НОВОСТИ Все новости

Может ли Путин заявить о сроках окончания войны в Украине: ожидать ли сенсаций

Прогнозируемо услышим от Путина очередные стенания по поводу того, что это Киев и Запад якобы не хотят переговоров

сегодня, 16:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Вопрос о сроках войны против Украины возглавил список вопросов для "прямой линии" с российским диктатором Владимиром Путиным, которая, как и его большая пресс-конференция, намечена на 14 декабряК этой же дате, предположительно, российская оккупационная армия получила приказ взять АвдеевкуВ то же время, путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что РФ вынуждена продолжать так называемую "СВО" (цели которой уже неоднократно менялись), поскольку Запад и Украина якобы не готовы рассматривать политико-дипломатические средства урегулирования конфликтаОжидать ли каких-то сюрпризов во время путинского бенефиса 14 декабря? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Может ли Путин заявить о сроках окончания войны в Украине: ожидать ли сенсаций

Владимир Путин. Фото из открытых источников

По теме войны мы услышим традиционные кремлевские месседжи

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поделился таким мнением:


"Я не думаю, что следует ожидать каких-то неожиданных заявлений. Тем более, что нам важны не путинские заявления, а действия страны-агрессора".

Нет сомнений, отмечает эксперт, что у Путина есть ряд задач: во-первых, успокоить свое население, во-вторых, сказать о будущем ходе избирательной кампании (то ли сам баллотируется, то ли будет преемник).

"Опрос, который проводил Украинский институт будущего, демонстрирует, что россиян волнует отсутствие т.н. преемника. Что царь не указал на кого, сказав – он будет после меня", – поясняет Игорь Тышкевич.

Что касается темы войны – мы, по мнению эксперта, скорее всего, услышим традиционные кремлевские месседжи "в Украине – фашизм, Москва всегда – за переговоры, но при условии, что мир признает новые границы России, с включением туда Крыма и четырех украинских областей".

Кремль не знает целей этой войны

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко уверен – четкого ответа на то, когда окончится война против Украины, от Путина ожидать не следует.

"По той простой причине, – поясняет он, – что Кремль и сам не знает целей этой войны, а, следовательно, того, при каком раскладе можно свернуть т.н. "СВО". Ну, не скажет ли Путин – "мы хотим того, не знаем, чего, потому остановить войну не можем"? Мы точно услышим очередные стенания по поводу того, что это Киев и Запад якобы не хотят переговоров, а РФ – так всей душой готова. На самом деле, когда заходит речь о реальных переговорах, Москва традиционно выкатывается неприемлемые условия в стиле – отдайте нам Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области (в полном объеме), забудьте о Крыме, не идите в НАТО, а там мы подумаем...".

Так что ожидать каких-то сенсационных заявлений не стоит, считает эксперт. Ни в ракурсе войны, ни в ракурсе намеченных на март очередных выборов Путина.

"Сенсацией было бы, заяви он, что не будет баллотироваться. А если скажет, что готов (мол, народ просит) – это никакая не сенсация", – поясняет Андрей Еременко.

Скорее всего, эта пресс-конференция и "общение с народом" окажутся традиционной тягомотиной, скучной даже для россиян, прогнозирует он.

"Если правда, что российская армия получила приказ взять Авдеевку до 14 декабря, для нас это скорее хорошо, – отмечает эксперт. – Потому что все эти захваты "под дату" означают повышенные риски для наступающей армии. Ведь штурмы происходят, не исходя из объективных реалий (наличие необходимых сил и средств, погодные условия, позиции противника и так далее), а – по политической необходимости. Что всегда чревато чрезмерными потерями для атакующей стороны".

Читайте также на портале "Комментарии" - ВСУ подошли к третьей линии обороны россиян: Умеров обнадежил планом на 2024-й год.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!