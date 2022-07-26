logo

BTC/USD

20932.20

ETH/USD

1382.86

LTC/USD

52.59

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

39.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин хочет наладить производство "Байракторов" в России: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет наладить производство "Байракторов" в России: подробности

Путин предложил Эрдогану наладить производство "Байракторов" в России

сегодня, 19:57
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что президент Российской Федерации предложил ему сотрудничество по производству ударных беспилотников "Байрактар". Об этом пишет TGRT Haber .

Путин хочет наладить производство "Байракторов" в России: подробности

Президент РФ Владимир Путин (фото из открытых источников)

Глава Кремля во время встречи в Тегеране с турецким президентом предложил ему наладить производство беспилотников "Байрактар" на территории России. Эрдоган во время заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития похвастался тем, что у турецких беспилотников появились новые клиенты.

Президент Турции отметил, что такую идею президент выразил в Тегеране, где состоялась их встреча. Также Эрдоган отметил, что даже ОАЭ предложили построить у них завод компании Baykar.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии ответили Путину на газовый шантаж. Официальный Берлин приветствует усилия Евросоюза по координации совместных усилий по экономии газа и заявляет, что сокращение Россией поставок "голубого топлива" в Германию и другие европейские страны не сможет сломить единство Европейского Союза. , это исключено, а то, что Европейский Союз только укрепляется в своем единении – это прямой сигнал российскому президенту. Такое заявление Бербок сделала в Праге после переговоров со своим чешским коллегой. Стоит отметить, что вчера стало известно о том, что "Газпром" вдвое сокращает поставки газа по трубопроводу "Северный поток". В Москве остановку еще одной турбины объяснили профилактическими работами. В Германии сразу ответили, что для сокращения поставок нет технических причин.

 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tgrthaber.com.tr/politika/putinin-gozu-bayraktarda-turkiyeye-surpriz-teklif-2839888
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!