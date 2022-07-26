Путин хочет наладить производство "Байракторов" в России: подробности

Глава Кремля во время встречи в Тегеране с турецким президентом предложил ему наладить производство беспилотников "Байрактар" на территории России. Эрдоган во время заседания Центрального исполнительного совета Партии справедливости и развития похвастался тем, что у турецких беспилотников появились новые клиенты.

Президент Турции отметил, что такую идею президент выразил в Тегеране, где состоялась их встреча. Также Эрдоган отметил, что даже ОАЭ предложили построить у них завод компании Baykar.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Германии ответили Путину на газовый шантаж. Официальный Берлин приветствует усилия Евросоюза по координации совместных усилий по экономии газа и заявляет, что сокращение Россией поставок "голубого топлива" в Германию и другие европейские страны не сможет сломить единство Европейского Союза. , это исключено, а то, что Европейский Союз только укрепляется в своем единении – это прямой сигнал российскому президенту. Такое заявление Бербок сделала в Праге после переговоров со своим чешским коллегой. Стоит отметить, что вчера стало известно о том, что "Газпром" вдвое сокращает поставки газа по трубопроводу "Северный поток". В Москве остановку еще одной турбины объяснили профилактическими работами. В Германии сразу ответили, что для сокращения поставок нет технических причин.