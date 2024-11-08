logo

BTC/USD

75988.90

ETH/USD

2921.31

LTC/USD

71.33

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

45.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США: в ISW раскрыли план Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США: в ISW раскрыли план Путина

Аналитики ISW считают, что влиянием на Трампа Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США на своих условиях

сегодня, 08:17
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин хочет при президентстве Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США: в ISW раскрыли план Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях", – говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Владимир Путин выступил на 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября и фактически поддержал перезагрузку российско-американских отношений.

Путин намекнул, что президентская кампания Трампа выразила "желание восстановить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису", а позже отметил, что Россия открыта к "возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами". При этом диктатор попытался обвинить США в подрыве российско-американских отношений, отметив, что Соединенные Штаты наложили санкции и ограничения на Россию и решили поддержать Киев – без упоминания о том, что эти меры были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

Аналитики отмечают, что из заявления Владимира Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину — фактически на условиях, которые выгодны России за счет интересов США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин ответил, готов ли он к переговорам с Дональдом Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – готов ли Трамп поговорить с Путиным: новое заявление республиканца.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости