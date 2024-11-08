Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США: в ISW раскрыли план Путина

Российский диктатор Владимир Путин хочет при президентстве Дональда Трампа перезагрузить российско-американские отношения на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", к такому мнению пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Путин пытается влиять на внешнюю политику новоизбранного президента США Дональда Трампа и добиться очередной перезагрузки российско-американских отношений на российских условиях", – говорится в отчете ISW.

Отмечается, что Владимир Путин выступил на 21-й ежегодной встрече дискуссионного клуба "Валдай" 7 ноября и фактически поддержал перезагрузку российско-американских отношений.

Путин намекнул, что президентская кампания Трампа выразила "желание восстановить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису", а позже отметил, что Россия открыта к "возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами". При этом диктатор попытался обвинить США в подрыве российско-американских отношений, отметив, что Соединенные Штаты наложили санкции и ограничения на Россию и решили поддержать Киев – без упоминания о том, что эти меры были ответом на незаконное и неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину.

Аналитики отмечают, что из заявления Владимира Путина следует, что Россия согласится на перезагрузку российско-американских отношений только при условии, что США отменят санкции и ограничения против России и прекратят поддерживать Украину — фактически на условиях, которые выгодны России за счет интересов США.

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Путин ответил, готов ли он к переговорам с Дональдом Трампом.

Также издание "Комментарии" сообщало – готов ли Трамп поговорить с Путиным: новое заявление республиканца.



