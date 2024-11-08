Путин ответил, готов ли он к переговорам с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин допустил возможность переговоров с Дональдом Трампом, который победил на выборах в США и станет 47-м главой Белого дома. При этом сам диктатор победителю выборов в США пока не звонит. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе своего выступления на дискусионном клубе "Валдай" заявил сам диктатор.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Хозяин Кремля рассказал, что "не считает зазорным" позвонить Трампу. Но он этого не делает якобы потому, что "руководители западных государств вдруг прекратили ему звонить".

На этом фоне у Владимира Путина уточнили, готов ли он "повести дискуссии с Трампом".

"Готовы", — ответил глава Кремля.

В свою очередь подобное согласие на разговор с Путиным дал ранее и сам Дональд Трамп. Он допустил разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Когда именно – пока неизвестно. Заявление Трампа приводит NBC News.

Дональд Трамп рассказал, что он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом деталей переговоров он не раскрыл. В то же время американский политик отметил, что он пока не общался с главой Кремля Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — ни Донбасс, ни Крым, ни Украина в целом не нужны в России никому, кроме диктатора Владимира Путина и его банды, которая у власти, считает военный Дмитрий Бабкин. Миссия поглощения Украины для них, говорит военный, только инструмент для сохранения власти. Впрочем, добавляет он, стоимость этой авантюры они недооценили, а сейчас все для них зашло в такой тупик, из которого для них воду нет.

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