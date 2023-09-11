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Путин хочет вернуть в Россию известного киллера: что известно о возможном обмене

Для обмена рассматривают кандидатуры репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также Алексея Навального

11 сентября 2023, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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РФ будет питаться вернуть одного из своих террористов, работника секретного управления ФСБ Вадима Красикова, возможно, обменяв на журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича или других, которые удерживает Россия, в частности называют имя представителя оппозиции Алексея Навального.

Путин хочет вернуть в Россию известного киллера: что известно о возможном обмене

Вадим Красиков (фото из открытых источников)

Как информирует Wall Street Journal, Красиков приговорен к пожизненному заключению в немецкой тюрьме за то, что убил Земляхана Хангошвили, который, как утверждает Москва, возглавлял руководство терактом в РФ в 2004 году.


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Медиа, ссылаясь на своих информаторов, имеющих связи в высших эшелонах российских властей РФ, утверждает, что перед вынесением приговора в 2021 году российский президент Владимир Путин дал поручение для главного советника по безопасности Николая Патрушева проанализировать возможности обмена пленными, чтобы освободить Красикова.

"По словам западных чиновников, Москва с тех пор неоднократно поднимала вопрос о деле Красикова в переговорах об обмене пленными. Чиновники заявили, что Красиков играет центральную роль в усилиях США по увольнению людей, удерживаемых Россией, в том числе возможно, ветерана морской пехоты США Пола Вилана и репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича", — сообщает WSJ.

Один западный чиновник, являвшийся участником переговоров об обмене заложниками с РФ, на условиях анонимности рассказал, что российский президент проявляет заинтересованность в их увольнении только в обмен на секретного сотрудника ФСБ. В то же время другие чиновники с Запада говорят о возможностях многостороннего обмена задержанных с РФ, среди них называют имя Алексея Навального.

Летом американский президент Джо Байден сообщил, что серьезно настроен на обмен пленными на Гершковича с Москвой, однако не остановился на подробностях. При этом замруководителя российского зарубежного министерства Сергей Рябков сказал еще весной, что РФ будет рассматривать возможность обменов только, как будет вынесен приговор по делу Гершковича.

Представители властей Германии не сообщают, будет ли рассмотрена возможность обмена Вадима Красикова. Как сообщает WSJ, здесь возможны определенные препятствия, потому что, как утверждают немецкие законы, осужденный убийца не может быть обменен.

К тому же, как утверждают западные чиновники, "любые переговоры с участием Красикова будут щекотливыми и непредсказуемыми, учитывая серьезность его преступления".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что главврача Путина арестовали при попытке бежать из РФ



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