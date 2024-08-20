Путин хорохорится: что заявил на фоне провалов российский войск в Курской области

Кремлевский диктатор Владимир Путин, кардинально изменил свою риторику с начала полномасштабного вторжения в Украину. От "взять Киев за три дня", он перешел к заявлениям о том, что Россия сможет одолеть украинские войска на Донбассе и в Курской области. По его словам, РФ это сделает так, как когда-то победила террористов на Кавказе.

Владимир Путин

"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, либо на Донбассе, "Новороссии". Мы добьемся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников", — сказал Путин.

Тем не менее, позже он пожаловался на каких-то врагов, которые не оставляют попыток раскачать ситуацию внутри самой России.

"Что касается тех противников и врагов, о которых я сказал, то они продолжают эту войну в попытке раскачать нашу страну. Это очевидно", — сказал Путин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что в России все явно идет "не по плану", и об этом четко свидетельствуют заявления кремлевского диктатора. В частности, буквально вчера он вынужден был признать, что у РФ не все идет хорошо в Украине. Более того, он даже заговорил о кризисе в войне против Украины. В частности, он сказал, что "всем хорошо известно, что и Россия сталкивается с кризисами, в том числе прежде всего, конечно, на украинском направлении".

Также портал "Комментарии" рассказывал, что в России действительно не все хорошо идет в Украине. Даже в Донецкой области, которую Путин отдал приказ своим военным захватить полностью. Да, в этом регионе российские войска продвигаются, но ценой невероятных казней личного состава и техники.



