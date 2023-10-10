Путин и Эрдоган обсудили по телефону войну на Ближнем Востоке: о чем договорились

Глава Кремля Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону войну на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Эрдоган и Путин (фото из открытых источников)

В кремлевском сообщении говорится, что президенты РФ и Турции выразили "глубокую обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия" и "катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения".

Также стало известно, что Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать прекращению огня и возобновлению переговоров между ХАМАС и Израилем.



Политики считают, что долгосрочное мирное урегулирование возможно только при создании независимого палестинского государства в 1967 году со столицей в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что означают миротворческие заявления Эрдогана . Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что мир на Ближнем Востоке, где 7 октября началась очередная эскалация, возможен только при переговорах между Израилем и Палестиной. Также Эрдоган выразил готовность стать посредником во имя прекращения палестино-израильской войны.

Такого уровня атака на Израиль, такого уровня жестокость, массовые казни – это скоординированная операция, которую невозможно было провести силами самого ХАМАС, уверена эксперт Олеся Яхно. И интересными здесь были Иран, а также Россия, которая уже построила целую пропагандистскую кампанию вокруг эскалации на Ближнем Востоке.

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран обращает внимание, что Эрдоган давно позиционирует себя в арабском мире как нового лидера, человека, способного решать геополитические задачи, в том числе на Ближнем Востоке. Да и вообще, в зоне бывшей Османской империи.

