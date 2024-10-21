Путин и Лавров назвали условия для переговоров для окончания войны

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Slava Kot
После представления Владимиром Зеленским плана победы в России начали активно выставлять свои условия для начала мирных переговоров. Такие заявления сделал российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.
Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото из открытых источников
Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) прокомментировал войну в Украине и заявил, что Киев должен "учитывать реалии на земле" во время мирных переговоров, то есть отдать временно оккупированные территории России. Также Лавров добавил, что у России есть требования к Украине, которые якобы откроют доступ к мирным переговорам.
После представления плана победы Зеленского в ЕС о мирных переговорах для окончания войны заговорил также Владимир Путин. По его словам, переговоры должны быть основаны на стамбульских соглашениях.
Однако впоследствии российский диктатор добавил нарративы, противоречащие друг другу. По его словам, Россия якобы "заинтересована, чтобы закончить конфликт в Украине, как можно скорее мирными средствами", однако он также выразил готовность "продолжать вооруженную борьбу".
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал условие для переговоров с Россией.
Также "Комментарии" писали о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца о мирных переговорах.
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