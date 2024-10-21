Путин и Лавров назвали условия для переговоров для окончания войны

После представления Владимиром Зеленским плана победы в России начали активно выставлять свои условия для начала мирных переговоров. Такие заявления сделал российский диктатор Владимир Путин и глава МИД РФ Сергей Лавров.



Владимир Путин и Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам заседания "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия – Россия, Турция, Иран) прокомментировал войну в Украине и заявил, что Киев должен "учитывать реалии на земле" во время мирных переговоров, то есть отдать временно оккупированные территории России. Также Лавров добавил, что у России есть требования к Украине, которые якобы откроют доступ к мирным переговорам.

"Наша позиция ясна: никакого вступления в НАТО, нейтральный статус, решение проблем населения русскоязычного и русского, которое было лишено права что-то делать на своем родном языке", — сказал Лавров.

После представления плана победы Зеленского в ЕС о мирных переговорах для окончания войны заговорил также Владимир Путин. По его словам, переговоры должны быть основаны на стамбульских соглашениях.

"Мы готовы к диалогу о мирном завершении конфликта, но только на базе того документа, который был подготовлен на переговорах в течение нескольких месяцев и парафирован украинской стороной. Вот на этой базе мы готовы продолжать работу", — заявил Путин.

Однако впоследствии российский диктатор добавил нарративы, противоречащие друг другу. По его словам, Россия якобы "заинтересована, чтобы закончить конфликт в Украине, как можно скорее мирными средствами", однако он также выразил готовность "продолжать вооруженную борьбу".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал условие для переговоров с Россией.

Также "Комментарии" писали о заявлении канцлера Германии Олафа Шольца о мирных переговорах.