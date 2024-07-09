Во вторник, 9 июля, премьер-министр Индии Нарендры Моди и российский диктатор Владимир Путин отменили переговоры в расширенном составе.

Моди встретился с Путиным в Москве. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, соответствующие переговоры должны были состояться после прошедшей 8 июля встречи глав Индии и РФ и официальных переговоров в узком составе, которые состоялись 9 июля.

Как пишет издание со ссылкой на спикера Путина Дмитрия Пескова, переговоры с участием "больших делегаций", на которых должны были выступать с докладами "руководители профильных ведомств", решили не проводить потому, что "Путин и Моди уже обсудили все, что планировали".

Песков сообщил, что руководители РФ и Индии "исчерпывающе прошлись по всей повестке дня", а их разговор в узком составе "длился почти два часа".

Как известно, премьер Индии Нарендры Моди впервые посетил Москву после начала российского вторжения в Украину. В столицу РФ он прибыл с двухдневным визитом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Индии Нарендра Моди не предлагал стать посредником в урегулировании "украинского кризиса", рассказал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. "Моди не претендует на посреднические усилия", — сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность Индии относительно ее отношений с Россией на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Индия испытывает постоянное давление со стороны Запада с требованием дистанцироваться от России, однако Нью-Дели отвечает, что из-за давних экономических связей с Москвой не может этого сделать.

