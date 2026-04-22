logo

BTC/USD

78751

ETH/USD

2386.91

USD/UAH

43.89

EUR/UAH

51.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин идет к краху: депутаты РФ предупредили о худшем
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин идет к краху: депутаты РФ предупредили о худшем

Российский депутат Зюганов предупредил о революции

22 апреля 2026, 18:52
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация в России уже достигла дна. И, несмотря на то, что российские власти и Владимир Путин пытаются "держать лицо" и рассказывать гражданам России о преимуществах санкций и непоколебимости национальной экономики, проблемы заметили в Государственной Думе РФ.

Путин идет к краху: депутаты РФ предупредили о худшем

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Российский депутат, руководитель фракции коммунистов в Госдуме Геннадий Зюганов предсказывает революцию в России уже этой осенью. Соответсвующее видео появилось в сети интернет.

Во время своего выступления он заявил: "Провалится экономика неизбежно. Первый квартал весь провалился до дна. Если вы срочно не примените меры, финансово-экономические, другие, то осенью нас ждут случившегося в 17-м году. Мы не имеем права повторять это".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России пытаются взять под тотальный контроль интернет в стране. Однако это неожиданно негативно отразилось на рейтинге лидера РФ Владимира Путина.

В Центре стратегических коммуникаций сообщили, что давление на Telegram в России притормозили из-за падения рейтингов Путина. Аналитики отмечают, что негативная реакция россиян на ограничение интернета, в частности Telegram, заставила Кремль пересмотреть подход к цензуре. Настаивание ФСБ на усилении контроля вызвало беспокойство среди элит из-за возможных политических и экономических последствий. Вероятно, это замедлит новые ограничения.

Аналитики центра отметили, что российские власти продолжают кампанию против YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram, в то же время продвигая государственные альтернативы. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что массовые перебои с интернетом и попытки ограничить VPN вызвали негодование. На этом фоне доверие к Путину снизилось более чем на 8%.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости