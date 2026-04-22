Путін йде до краху: депутати РФ попередили про найгірше
НОВИНИ

Путін йде до краху: депутати РФ попередили про найгірше

Російський депутат Зюганов попередив про революцію

22 квітня 2026, 18:52
Кречмаровская Наталия

Ситуація в Росії вже досягла дна. І попри те, що російська влада та Володимир Путін намагаються “тримати обличчя” та розповідати громадянам Росії про переваги санкцій та непохитність національної економіки, проблеми помітили в Державній Думі РФ.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Російський депутат, керівник фракції комуністів у Держдумі Геннадій Зюганов пророкує революцію в Росії вже цієї осені. Відповідне відео з'явилось в мережі інтернет.

Під час свого виступу він заявив: “Провалиться економіка неминуче. Перший квартал весь провалився до дна. Якщо ви терміново не застосуєте заходів, фінансово-економічних, інших, то восени на нас чекають те, що трапилося в 17-му році. Ми не маємо права повторювати це”. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії намагаються взяти під тотальний контроль інтернет в країні. Однак це неочікувано негативно вплинуло на рейтинг лідера РФ Володимира Путіна. 

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що тиск на Telegram в Росії пригальмували через падіння рейтингів Путіна. Аналітики зазначають, що негативна реакція росіян на обмеження інтернету, зокрема щодо Telegram, змусила Кремль переглянути підхід до цензури. Наполягання ФСБ на посиленні контролю викликало занепокоєння серед еліт через можливі політичні та економічні наслідки. Ймовірно, це уповільнить нові обмеження.

Аналітики центру зазначили, що російська влада продовжує кампанію проти YouTube, Facebook, WhatsApp та Instagram, водночас просуваючи державні альтернативи. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що масові перебої з інтернетом і спроби обмежити VPN викликали обурення. На цьому тлі довіра до Путіна знизилася більш ніж на 8%.




