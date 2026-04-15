Путін такого точно не очікував: Кремль гарячково шукає рішення

У Росії намагаються взяти під тотальний контроль інтернет в країні. Однак це неочікувано негативно вплинуло на рейтинг лідера РФ Володимира Путіна.

У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що через падіння рейтингів Кремль пригальмував тиск на Telegram.

“Негативна реакція росіян на обмеження інтернету, зокрема щодо Telegram, змусила Кремль переглянути підхід до цензури. Наполягання ФСБ на посиленні контролю викликало занепокоєння серед еліт через можливі політичні та економічні наслідки. Ймовірно, це уповільнить нові обмеження”, — йдеться в повідомленні.

Аналітики центру зазначили, що російська влада продовжує кампанію проти YouTube, Facebook, WhatsApp та Instagram, водночас просуваючи державні альтернативи.

“Масові перебої з інтернетом і спроби обмежити VPN викликали обурення. На цьому тлі довіра до Путіна знизилася більш ніж на 8%”, — зазначили у Центрі.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.

Зазначається, що депутати РФ підтримали законопроєкт без жодних зауважень. Це показує повну консолідацію російського режиму навколо ідеї збройного втручання у справи суверенних держав під надуманими юридичними приводами.



