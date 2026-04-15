Путін такого точно не очікував: Кремль гарячково шукає рішення

Кречмаровская Наталия
У Росії намагаються взяти під тотальний контроль інтернет в країні. Однак це неочікувано негативно вплинуло на рейтинг лідера РФ Володимира Путіна.
Володимир Путін.
У Центрі стратегічних комунікацій повідомили, що через падіння рейтингів Кремль пригальмував тиск на Telegram.
Аналітики центру зазначили, що російська влада продовжує кампанію проти YouTube, Facebook, WhatsApp та Instagram, водночас просуваючи державні альтернативи.
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що законопроєкт, який розширює перелік підстав для військової інтервенції, у першому читанні ухвалила Держдума РФ. Аналітики пояснюють, що прийняття такого рішення дозволить Володимиру Путіну вводити війська в інші країни для “захисту росіян”, яких переслідують іноземні суди або трибунали.
Зазначається, що депутати РФ підтримали законопроєкт без жодних зауважень. Це показує повну консолідацію російського режиму навколо ідеї збройного втручання у справи суверенних держав під надуманими юридичними приводами.