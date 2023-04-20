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Путин ищет деньги на войну: в России вводят новый налог

Российский диктатор Владимир Путин готовит новый налог для иностранных компаний, покидающих Российскую Федерацию. Таким образом, в Кремле надеются наполнить бюджет РФ.

сегодня, 16:30
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Автор:

Slava Kot

Россия решила ввести новый единовременный налог для иностранных компаний, желающих выйти с рынка РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Путин ищет деньги на войну: в России вводят новый налог

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Новый налог от российского правительства прибавится к уже имеющимся обязательствам, по которым иностранные компании должны продать все свои активы в России со скидкой 50%, чтобы получить разрешение на выход из рынка РФ. Bloomberg указывает, что единовременный налог может учитывать цену, согласованную в рамках отчуждения.


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"Исключений не будет, потому что бюджет нуждается в деньгах", — говорят источники издания.

После полномасштабного вторжения в Украину иностранные компании массово начали покидать Россию. Это привело к худшим показателям прибыли, кроме того, в России значительно выросли расходы на армию. Таким образом, Кремль пытается найти деньги на войну и функционирование страны.

По состоянию на 17 апреля дефицит бюджета России достигает 4,77 триллиона рублей. Такие цифры превышают почти на 40% показатель дефицита, заложенного на весь год. Кроме того, расходы с начала года уже превысили доходы в два раза.

Напомним, что китайский юань стал самой популярной валютой на российских биржах. Китайская валюта опередила в феврале доллар, а в марте улучшила свои позиции в Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что доктор исторических наук РФ уверяет, что через 10 лет китайский язык будет столь же популярен в России, как и английский.

Также "Комментарии" писали о том, что в России вызвала послов Соединенных Штатов, Великобритании и Канады в МИД.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/cashing-out-of-russia-will-come-with-new-tax-on-foreign-business
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