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Путин использовал ситуацию в Израиле: как РФ хочет перехватить инициативу в войне

Армия России сосредоточила свои "стремления" на Авдеевском и Купянском направлениях

сегодня, 20:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Сейчас когда политики западного мира внимательно наблюдают за конфликтом Израиля и группировки ХАМАС, захватчики РФ намерены усиливать свое нападение на линии фронта в Украине. Захватчики из России пытаются взять инициативу на поле боя к началу зимы и сосредотачиваются на Авдеевском и Купянском направлении.

Путин использовал ситуацию в Израиле: как РФ хочет перехватить инициативу в войне

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В статье The Times , где ссылаются на сообщения экс-британского военного Масера Гиффорда, воюющего на стороне Украины, пишут, что эти три недели на линии фронта оказались нелегкими для Вооруженных сил Украины.


Как утверждают журналисты, у Путина есть некое намерение, пока все на Западе наблюдают за операциями Израиля против группировки ХАМАС, российские захватчики будут пытаться перехватить инициативу на поле боя. В Москве предполагают, что их армия может совершить это до начала холодов.

Захватчики сконцентрируют свои атаки на Авдеевском и Купянском направлениях.

"В условиях, когда американское оружие и внимание Запада внезапно переключились на Ближний Восток, Россия бросила больше людей и техники на ожесточенные наступления на северо-востоке Донбасса, в направлении Купянска, на юго-востоке Донбасса, в Авдеевке, и на Запорожье, на север от Токмака, чтобы остановить продвижение украинских войск к югу", — отмечают в публикации.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент Ирана ответил, принимает ли Тегеран участие в атаках на Израиль. Президент Ирана Ибрагим Раиси отверг обвинения в причастности исламской республики к нападению радикального движения ХАМАС на Израиль.

После нападений боевиков по движению ХАМАС на Израиль некоторые западные и израильские политики обвинили Иран в сотрудничестве с палестинской радикальной группировкой. В частности, бывший американский президент Дональд Трамп прямо заявил, что Иран воюет против Израиля.
 



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Ігор

сегодня, 20:56

Подякуємо корумпованому брехливому царю з дідом на палочці - Нетаньяху. Юдеї не засудили ані агресію, ані голодомор, ми припинили авіасполучення. Їм можна, бо вони колись страждали і тепер живуть і заробляють почуттям провини світу. Це ж на них століттями випускали тисячі ракет які зрізали голови дітям, як Ірод щоб знищити конкурента.


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