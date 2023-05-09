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Путин испугался из-за странной "бавовны" на параде в Москве (ВИДЕО)

Во время парада на Красной площади Владимир Путин выглядел испуганным

сегодня, 19:54
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Автор:

Лиля Воробьева

Российский президент нервно отреагировал во время парада на Красной площади в Москве на громкий звук, очень отчетливо прозвучавший где-то недалеко, когда он проходил возле Кремля вместе с другими президентами

Путин испугался из-за странной "бавовны" на параде в Москве (ВИДЕО)

Путин на параде в Москве (фото из открытых источников)

Видео с курьезным случаем на параде 9 мая уже опубликовали в Сети .


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На видео видно, что Путин идет впереди группы гостей, но после того, как рядом раздался громкий хлопок, он начал нервно оглядываться и смотреть на охрану и своих гостей.

Кроме того, Путин сделал вид, что вроде бы ничего не произошло и нашел в себе силы продолжить движение дальше, перекинувшись фразами с гостями, продолжил свое шоу.

Стоило отметить, что было заметно, что во время парада на Красной площади Путин выглядел явно не лучшим образом. Глава Кремля был скован, напряжен и странно всматривался вокруг.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, чем запомнился парад на Красной площади. В России в сокращенном виде – всего 40 минут, с отменой воздушной части действа, а также музейным Т-34 в танковом представительстве, прошел парад Победы. В гости в Путин приехали только пять президентов центральноазиатских государств, самопровозглашенный президент Беларуси и премьер-министр Армении. Российский диктатор традиционно обвинял Запад в том, что РФ напала на Украину, а также жаловался, что против РФ якобы "вновь развязана настоящая война".

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов обращает внимание на то, что парад можно назвать парадом детей… Собрали кадетов, МЧС, полицию. Военных, как ни было. По его мнению, само выступление Путина – пустое, ни о чем, набор пропагандистских штампов в стиле "весь мир воюет против России", "мы только защищаемся". Старая попытка представить россиянам все в формате отечественной войны.



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