Путин испугался нешуточно: что начали делать вокруг его резиденции

Российские власти планируют усилить охрану резиденции российского диктатора Владимира Путина в городе Сочи. Вокруг комплекса "Бочаров ручей" создадут специальную охранную территорию площадью около трех квадратных километров со строгими ограничениями для гражданских.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет "Агентство", проект приказа закрытой зоны подготовила Федеральная служба охраны России. Согласно документу, границы новой зоны будут проходить не только по суше, но и по морской акватории. Внутри этой территории планируется запретить запуск беспилотников, использование предметов, подобных оружию, а также размещение баннеров или транспарантов.

Кроме того, в зоне безопасности ограничат ряд других видов деятельности. Там не будут позволять строить вертолетные площадки, открывать тиры, пейнтбольные или страйкбольные клубы, ремонтировать транспорт или создавать свалки. Для водного транспорта оставят только один участок для якорной стоянки.

Резиденция Путина в Сочи "Бочаров ручей" расположена рядом с жилыми домами, санаториями и общественными пляжами. Власти РФ обещают компенсировать ущерб людям, чьи права будут ограничены из-за нового режима безопасности для главы Кремля.

Вокруг резиденции Путина в Сочи создадут закрытую зону из-за угрозы дронов

По данным журналистов, резиденция в Сочи считалась одной из любимых у Путина. До начала полномасштабной войны против Украины он проводил там около месяца каждый год, преимущественно осенью. Также у Путина была традиция праздновать в этом месте день рождения матери двух своих сыновей гимнастки Алины Кабаевой.

Однако после того, как беспилотники начали долетать в регион, количество его поездок на юг значительно сократилось. В последний раз Путин посещал резиденцию осенью 2025 года.

Как пишет The Moscow Times, в России ужесточается охрана и других президентских резиденций, в частности в Ново-Огарево, Калининградской области и на Валдае, где развернули системы противовоздушной обороны. Кроме того, Путин начал носить бронежилет во время публичных мероприятий на открытом воздухе. Как объяснили источники издания, Путин начал бояться за свою жизнь.

