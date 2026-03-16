Путін перелякався не на жарт: що почали робити навколо його резиденції

Російська влада планує посилити охорону резиденції російського диктатора Володимира Путіна у місті Сочі. Навколо комплексу "Бочарів струмок" створять спеціальну охоронну територію площею близько трьох квадратних кілометрів з суворими обмеженнями для цивільних.

Російський диктатор Володимир Путін.

Як пише "Агенство" проєкт наказу закритої зони підготувала Федеральна служба охорони Росії. Згідно з документом, межі нової зони проходитимуть не лише суходолом, а й морською акваторією. Усередині цієї території планують заборонити запуск безпілотників, використання предметів, схожих на зброю, а також розміщення банерів чи транспарантів.

Крім того, у зоні безпеки обмежать низку інших видів діяльності. Там не дозволятимуть будувати вертолітні майданчики, відкривати тири, пейнтбольні чи страйкбольні клуби, ремонтувати транспорт або створювати сміттєзвалища. Для водного транспорту залишать лише одну ділянку для якірної стоянки.

Резиденція Путіна у Сочі "Бочарів струмок" розташована поруч із житловими будинками, санаторіями та громадськими пляжами. Влада РФ обіцяє компенсувати збитки людям, чиї права будуть обмежені через новий режим безпеки для очільника Кремля.

За даними журналістів, резиденція в Сочі вважалася однією з улюблених у Путіна. До початку повномасштабної війни проти України він проводив там близько місяця щороку, переважно восени. Також Путін мав традицію святкувати в цьому місці день народження матері двох своїх синів гімнастки Аліни Кабаєвої.

Однак після того, як безпілотники почали долітати до регіону, кількість його поїздок на південь значно скоротилася. Востаннє Путін відвідував резиденцію восени 2025 року.

Як пише The Moscow Times, у Росії посилюють охорону й інших президентських резиденцій, зокрема у Ново-Огарьово, Калінінградській області та на Валдаї, де розгорнули системи протиповітряної оборони. Крім того, Путін почав носити бронежилет під час публічних заходів на відкритому повітрі. Як пояснили джерела видання Путін почав боятися за своє життя.

