Путин испугался нешуточно: что построили возле его резиденции на Валдае
Путин испугался нешуточно: что построили возле его резиденции на Валдае

Резиденцию Путина на Валдае усилили дополнительной защитой и построили новые башни ПВО "Панцирь".

12 апреля 2026, 15:40
Slava Kot

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина в районе Валдая существенно усилили систему противовоздушной обороны. По данным журналистов "Радио Свобода", в марте 2026 года там построили еще семь новых башен с зенитно-ракетными комплексами "Панцирь".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет "Радио Свобода", спутниковые снимки компании Planet.com свидетельствуют, что строительство вблизи резиденции Путина на Валдае началось в один день 17 марта. Часть новых конструкций уже оснащена системами ПВО. Таким образом, общее количество таких объектов вокруг резиденции главы Кремля возросло до 27.

По информации журналистов, оборонные позиции организованы в виде двух колец малого и большого радиуса. Подобную схему ранее использовали и для защиты Москвы, что может свидетельствовать о повышенном уровне безопасности стратегических объектов.

Путин испугался нешуточно: что построили возле его резиденции на Валдае - фото 2

У резиденции Путина на Валдае установили новые ПВО

Резиденция на Валдае считается одним из ключевых мест пребывания Путина. Ранее расследователи сообщали, что там созданы условия для длительного проживания, включая воссоздание интерьеров кремлевского кабинета. Кроме того, там много времени проводит Алина Кабаева с сыновьями Путина.

Параллельно усиление обороны фиксируется и на других объектах. В частности, в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, где производят беспилотники "Герань", было установлено более 20 башен с крупнокалиберными пулеметами и дополнительные комплексы "Панцирь".

Ранее портал "Комментарии" писали, что в Сочи вокруг резиденции Путина планируют создать охранную зону с запрещением запуска дронов.

Также "Комментарии" сообщал, что Зеленский передал Путину предложение о мире.



