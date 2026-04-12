Путін перелякався не на жарт: що збудували біля його резиденції на Валдаї
Путін перелякався не на жарт: що збудували біля його резиденції на Валдаї

Резиденцію Путіна на Валдаї посилили додатковим захистом та збудували нові вежі з ППО "Панцир".

12 квітня 2026, 15:40
Slava Kot

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна у районі Валдая суттєво посилили систему протиповітряної оборони. За даними журналістів "Радіо Свобода", у березні 2026 року там звели ще сім нових веж з зенітно-ракетними комплексами "Панцир".

Путін перелякався не на жарт: що збудували біля його резиденції на Валдаї

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Як пише "Радіо Свобода", супутникові знімки компанії Planet.com свідчать, що будівництво поблизу резиденції Путіна на Валдаї розпочалося в один день 17 березня. Частина нових конструкцій уже оснащена системами ППО. Таким чином, загальна кількість таких об’єктів навколо резиденції очільника Кремля зросла до 27.

За інформацією журналістів, оборонні позиції організовані у вигляді двох кілець малого та великого радіуса. Подібну схему раніше використовували і для захисту Москви, що може свідчити про підвищений рівень безпеки стратегічних об’єктів.

Путін перелякався не на жарт: що збудували біля його резиденції на Валдаї - фото 2

Біля резиденції Путіна на Валдаї встановили нові ППО

Резиденція на Валдаї вважається одним з ключових місць перебування Путіна. Раніше розслідувачі повідомляли, що там створено умови для тривалого проживання, включно з відтворенням інтер’єрів кремлівського кабінету. Крім того, там багато часу проводить Аліна Кабаєва із синами Путіна.

Паралельно посилення оборони фіксують і на інших об’єктах. Зокрема, у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані, де виробляють безпілотники "Герань", було встановлено понад 20 веж із великокаліберними кулеметами та додаткові комплекси "Панцир".

Раніше портал "Коментарі" писали, що в Сочі навколо резиденції Путіна планують створити охоронну зону з забороною запуску дронів.

Також "Коментарі" повідомляв, що Зеленський передав Путіну пропозицію про мир.



