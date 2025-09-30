Новый контракт с Китаем не сможет компенсировать потери доходов Кремля, возникших после начала войны в Украине, сообщает Bloomberg.

Фото: из открытых источников

Российские власти прогнозируют, что продажи природного газа в Китай будут менее выгодны по сравнению с поставками в Европу, что подчеркивает растущую уязвимость Москвы из-за возросшей зависимости от азиатского рынка.

Согласно данным Министерства экономики РФ, цена на газ для Китая в ближайшие три года будет оставаться минимум на 27% ниже, чем для Турции и других европейских потребителей. К 2025 году разрыв в стоимости может составить 38%.

Аналитики отмечают, что смещение экспорта в сторону Китая не компенсировало потерю европейских рынков, которые до полномасштабного вторжения в Украину являлись основным источником доходов "Газпрома".

После подписания нового масштабного контракта компания стала еще более зависима от азиатского направления.

"Цены на газ для Китая объективно ниже, поскольку месторождения, поставляющие газ через азиатский маршрут, находятся ближе к конечному потребителю", — прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер.

В этом году стоимость экспорта газа в Китай оценивается в 248,7 доллара за тысячу кубометров, в то время как на западные рынки она составляет 401,9 доллара (без учета стран СНГ).

В 2025 году объемы поставок через газопровод "Сила Сибири" возрастут более чем на 20% и достигнут проектной мощности — 38 млрд кубометров в год. В сентябре "Газпром" и China National Petroleum Corp. заключили соглашение о дополнительной поставке 6 млрд кубометров в год.

Кроме того, договорено увеличить ежегодные поставки через Дальневосточный маршрут с 10 до 12 млрд кубометров, начиная с 2027 года.

Важным прорывом для "Газпрома" стал подписанный меморандум о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" через Монголию, который потенциально обеспечит поставки до 50 млрд кубометров газа в год в течение следующих 30 лет. Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что ценообразование по этому маршруту будет рыночным, однако подробности пока не обнародованы.

Как уже писали "Комментарии", бывший президент России Дмитрий Медведев снова привлек внимание громким заявлением, размышляя о потенциальном конфликте с Европой. По его словам, с точки зрения Москвы, война между Россией и странами ЕС якобы маловероятно, потому что она "не отвечает интересам" России.