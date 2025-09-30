Путін через провал у війні вимушений принизитися перед Китаєм: деталі

Новий контракт із Китаєм не зможе компенсувати втрати доходів Кремля, які виникли після початку війни в Україні, повідомляє Bloomberg.

Фото: з відкритих джерел

Російська влада прогнозує, що продажі природного газу в Китай будуть менш вигідними порівняно з поставками до Європи, що підкреслює зростаючу вразливість Москви через збільшену залежність від азійського ринку.

Згідно з даними Міністерства економіки РФ, ціна на газ для Китаю протягом найближчих трьох років залишатиметься мінімум на 27% нижчою, ніж для Туреччини та інших європейських споживачів. До 2025 року розрив у вартості може сягнути 38%.

Аналітики зазначають, що зміщення експорту у бік Китаю не компенсувало втрату європейських ринків, які до повномасштабного вторгнення в Україну були основним джерелом доходів "Газпрому".

Після підписання нового масштабного контракту компанія стала ще більш залежною від азійського напрямку.

"Ціни на газ для Китаю об’єктивно нижчі, оскільки родовища, що постачають газ через азійський маршрут, знаходяться ближче до кінцевого споживача", — прокоментував глава "Газпрому" Олексій Міллер.

Цьогоріч вартість експорту газу до Китаю оцінюється у 248,7 долара за тисячу кубометрів, тоді як на західні ринки вона становить 401,9 долара (без урахування країн СНД).

У 2025 році обсяги поставок через газопровід "Сила Сибіру" зростуть більш ніж на 20% і досягнуть проектної потужності — 38 млрд кубометрів на рік. У вересні "Газпром" і China National Petroleum Corp. уклали угоду про додаткову поставку 6 млрд кубометрів на рік.

Крім того, домовлено збільшити щорічні постачання через Далекосхідний маршрут із 10 до 12 млрд кубометрів починаючи з 2027 року.

Важливим проривом для "Газпрому" став підписаний меморандум щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру-2" через Монголію, який потенційно забезпечить постачання до 50 млрд кубометрів газу на рік протягом наступних 30 років. Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що ціноутворення за цим маршрутом буде ринковим, проте подробиці поки що не оприлюднені.

