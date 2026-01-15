Путин из-за войны против Украины получил очередное фиаско: о чем речь

Российский диктатор Владимир Путин, сосредоточив все ресурсы на войне против Украины, фактически оставил без поддержки ключевых союзников по всему миру. Это приводит к растущему разочарованию среди авторитарных режимов, которые годами делали ставку на Кремль, пишет Bloomberg.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Показательным примером стала Венесуэла, где прежние тесные связи с Москвой теперь называют "бумажным тигром". Похожее настроение царит и в других странах – от Сирии до Ирана. В критические моменты их лидеры обнаружили, что реальной помощи со стороны России нет.

Так, сирийский диктатор Башар Асад был вынужден бежать в Москву после того, как российская военная поддержка фактически исчезла. Куба столкнулась с острым гуманитарным кризисом, лишившись внешнего покровителя. Иран, переживший американский удар и масштабные внутренние протесты, также не получил от РФ активной поддержки, несмотря на стратегическое сотрудничество.

Наиболее символичной, по данным Bloomberg, стала судьба венесуэльского лидера Николаса Мадуро, оказавшегося в тюрьме в Нью-Йорке. В Каракасе признают: ни российские, ни кубинские спецслужбы не смогли вовремя выявить угрозы. Чиновники также жалуются на слабую техническую поддержку российских систем ПВО и киберзащиты, что сделало страну уязвимой для атак.

В результате преемница Мадуро Делси Родригес вынуждена рассматривать предложения США о сотрудничестве и дистанцироваться от старых союзников. В Кремле ситуацию комментируют сдержанно: источники утверждают, что для Москвы отношения с Вашингтоном сейчас важнее Венесуэлы. По мнению аналитиков, это тревожный сигнал для всех партнеров РФ и еще одно доказательство того, что война против Украины остается для Путина безусловным приоритетом – даже ценой утраты глобального влияния.

Читайте также на портале "Комментарии" — протесты в Иране: кто начал отговаривать США от вмешательства.




