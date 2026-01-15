logo_ukra

Путін через війну проти України отримав чергове фіаско: про що йдеться
НОВИНИ

Путін через війну проти України отримав чергове фіаско: про що йдеться

Поки Москва зосереджена на фронті, режими від Каракасу до Тегерану переконуються, що стратегічне партнерство з РФ виявилося ілюзією

15 січня 2026, 07:18
Автор:
Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін, зосередивши всі ресурси на війні проти України, фактично залишив без підтримки ключових союзників у всьому світі. Це призводить до розчарування, що зростає, серед авторитарних режимів, які роками робили ставку на Кремль, пише Bloomberg.

Путін через війну проти України отримав чергове фіаско: про що йдеться

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Показовим прикладом стала Венесуела, де тісні зв'язки з Москвою тепер називають "паперовим тигром". Схожий настрій панує і в інших країнах – від Сирії до Ірану. У критичні моменти їхні лідери виявили, що реальної допомоги Росії немає.

Так, сирійський диктатор Башар Асад був змушений тікати до Москви після того, як російська військова підтримка фактично зникла. Куба зіткнулася з гострим гуманітарним кризою, втративши зовнішнього покровителя. Іран, який пережив американський удар та масштабні внутрішні протести, також не отримав від РФ активної підтримки, незважаючи на стратегічну співпрацю.

Найбільш символічною, за даними Bloomberg, стала доля венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, котрий опинився у в'язниці в Нью-Йорку. У Каракасі визнають: ані російські, ані кубинські спецслужби не змогли вчасно виявити погрози. Чиновники також скаржаться на слабку технічну підтримку російських систем ППО та кіберзахисту, що зробило країну вразливою для атак.

У результаті наступниця Мадуро Делсі Родрігес змушена розглядати пропозиції США щодо співробітництва та дистанціюватися від старих союзників. У Кремлі ситуацію коментують стримано: джерела стверджують, що для Москви відносини з Вашингтоном зараз важливіші за Венесуели. На думку аналітиків, це тривожний сигнал для всіх партнерів РФ та ще один доказ того, що війна проти України залишається для Путіна безперечним пріоритетом – навіть ціною втрати глобального впливу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — протести в Ірані: хто почав відмовляти США від втручання.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-14/russia-s-allies-complain-putin-was-nowhere-when-it-mattered-most
