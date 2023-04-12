Путин издал новый указ по поводу украинцев, получивших российский паспорт

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Лиля Воробьева
Бывших граждан Украины будут проверять сотрудники Министерства внутренних дел России. Соответствующий указ издал российский президент Путин. Об этом пишет российское издание ТАСС.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В сообщении говорится, что проверять будут тех, кто после отказа от паспорта Украины продолжает пользоваться правами гражданина Украины.
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Понятно, что основанием для проверки станут факты "нарушений" и информация от российских государственных органов. А проверку будет проводить подразделение МВД России, принявшее заявление на отказ от украинского гражданства. Установленный срок для проверки – три месяца.
"В случае подтверждения выявленного факта несоблюдения обязанности МВД РФ или его территориальным органом, проводящим проверку, выносится мотивированный вывод о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины", — говорится в указе Путина.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда в России возможны протесты и возможны ли вообще. В России доверие к системе снижается в результате репрессий против известных людей и в то же время усиливается страх россиян. Такое мнение в телеэфире высказал политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, репрессии в отношении таких людей как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова вносят когнитивный диссонанс в восприятие рядовых россиян. Политтехнолог считает, что мобилизация сыграла немаловажную роль в запросе россиян на мир. Политолог добавил, что после начала мобилизации в РФ ощутимо упало количество россиян, считающих, что нужно воевать против Украины до победного конца.
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