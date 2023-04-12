Путин издал новый указ по поводу украинцев, получивших российский паспорт

Бывших граждан Украины будут проверять сотрудники Министерства внутренних дел России. Соответствующий указ издал российский президент Путин. Об этом пишет российское издание ТАСС.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что проверять будут тех, кто после отказа от паспорта Украины продолжает пользоваться правами гражданина Украины.

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Понятно, что основанием для проверки станут факты "нарушений" и информация от российских государственных органов. А проверку будет проводить подразделение МВД России, принявшее заявление на отказ от украинского гражданства. Установленный срок для проверки – три месяца.

"В случае подтверждения выявленного факта несоблюдения обязанности МВД РФ или его территориальным органом, проводящим проверку, выносится мотивированный вывод о несоблюдении гражданином РФ, который считается не имеющим гражданства Украины, обязанности не совершать действий, связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины", — говорится в указе Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда в России возможны протесты и возможны ли вообще. В России доверие к системе снижается в результате репрессий против известных людей и в то же время усиливается страх россиян. Такое мнение в телеэфире высказал политтехнолог Аббас Галлямов. По его мнению, репрессии в отношении таких людей как Алла Пугачева или Лия Ахеджакова вносят когнитивный диссонанс в восприятие рядовых россиян. Политтехнолог считает, что мобилизация сыграла немаловажную роль в запросе россиян на мир. Политолог добавил, что после начала мобилизации в РФ ощутимо упало количество россиян, считающих, что нужно воевать против Украины до победного конца.