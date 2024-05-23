Стало известно, как кадровые чистки в Минобороны РФ связаны с годовщиной мятежа Пригожина

В террористической России задержан дежурный генерал в Минобороны, конечно, за "коррупцию". Следовательно, как отмечает политолог Петр Олещук, выходит, что мечта "либералов-навальнистов" все-таки осуществляется, ведь власть якобы борется с коррупцией.

Евгений Пригожин

Хотя на самом деле, подчеркивает политолог, всем очевидно, что все это не может иметь никакого отношения к коррупции, ведь тогда не понятно, чего коррупцию заметили именно сейчас.

"В общем, российская имперская система от "коррупции" не отделима, ибо когда во всей политике есть только один "властелин", и куча "холопов", которые могут занимать самые высокие места, но все равно — лишь "милостью" властителя, и в любой момент все потерять. Какое еще развлечение им остается, кроме как строительство диких, кичевых дворцов, и получение на это "ренты" от собственной должности?"

– отмечает Олещук.

При этом эксперт отмечает, что на самом деле дело не в коррупции, а в том, что в РФ решили снизить политическую роль армии, которая, в условиях войны, очевидно усиливается.

"Приближается годовщина пригожинского мятежа. И если на официальном уровне о нем, конечно, никто вспоминать не будет, то это не значит, что кто-то забыл",

– добавил политолог.

Эксперт отметил, что существует мнение о том, что идея о мятеже в армии РФ может казаться вершиной шизофрении, ведь там все выстроено на системе лояльных российских генералов.

"Оно-то, конечно, все так, но российский вождь не может не мыслить категориями мятежей, заговоров и измены. Это "цена" за построение рабовладельческой системы с отсутствием каких-либо нормальных политических институтов и роли гражданского общества",

– подчеркнул Олещук.

То есть, подчеркнул эксперт, если кто-то привык решать все проблемы силовым способом, то будет всегда с недоверием относиться к любым носителям силы. Причем это свидетельствовала русская история в периоды неслыханной даже по местным меркам тирании. Как во времена "опричнины" или "37-го года" ХХ века. Тогда, говорит эксперт, среди жертв в основном была именно военная элита.

"Сейчас очередной период "тиранического ренессанса". Соответственно нужно бороться с "заговорами" среди армии. Ну и напомнить генералам, кто главный в системе, а кто просто "привилегированный персонал". Думаю, там это все будет только нарастать",

— отметил эксперт и добавил, смешно наблюдать, как традиционные репрессивные практики вписываются в новейший и популярный антикоррупционный дискурс.

Напомним, портал "Комментарии" подробно рассказывал о мятеже Пригожина.