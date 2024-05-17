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Путин лично запусти очередное ИПСО против Украины: о чем речь

Российский диктатор Владимир Путин лично запустил ИПСО по поводу так называемой «нелегитимности» президента Владимира Зеленского. Как считает политолог Виктор Андрусив, в ближайшие дни эту "историю" масштабно развернут западные СМИ

сегодня, 21:09
Автор:
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Ткачик Олеся
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Российский диктатор Владимир Путин сегодня лично запустил ИПСО по поводу так называемой "нелегитимности" президента Владимира Зеленского после 21 мая.

Путин лично запусти очередное ИПСО против Украины: о чем речь

Владимир Путин

Как считает Виктор Андрусив, в ближайшие дни масштабно будут разворачивать эту историю в западной прессе и блогосфере.

"Летом орки вопросы нелегитимности поставят в рамках саммита мира в Швейцарии. Эта тема станет постоянной у всех русских зомби комментаторов. И при этом вскроет и нашу сеть русских прихвостней, предателей и просто тупых вредителей",
– отметил Андрусив.

По его словам, то, насколько на Западе не поддержат тему нелегитимности, будет результатом работы дипломатов и нашей коммуникации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 17 мая, находясь в Харбине, российский диктатор Владимир Путин прокомментировал тему легитимности президента Владимира Зеленского после 21 мая. По его словам, украинская Конституция этот вопрос трактует неоднозначно. Поэтому, по его мнению, точку в этом вопросе должен поставить Конституционный суд. При этом кремлевский диктатор заявил, что для РФ тема легитимности украинских властей является важным вопросом. По его словам, если возникнут условия для подписания договора с Украиной, то важно его подписывать именно с легитимным президентом.

При этом известно, что президент Владимир Зеленский будет вполне легитимен и после 21 мая, поскольку Конституция запрещает проводить выборы во время военного положения. Кроме того, в Конституции сказано, что президент выполняет свои полномочия до тех пор, пока не будет избран новый президент и он не вступит в свои полномочия.




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Источник: https://xn--80affa3aj0al.xn--80asehdb/web/#-1688526359
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Ігор

сегодня, 20:14

Якраз, це єдине, коли він сказав правду.


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