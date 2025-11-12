logo

Путин маниакально ищет деньги на войну: на какой шаг Россия решилась впервые в истории
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин маниакально ищет деньги на войну: на какой шаг Россия решилась впервые в истории

Москва вынуждена идти на то, чтобы продавать облигации в юанях

12 ноября 2025, 16:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Страна-агрессор впервые выпустит внутренние облигации в китайских юанях, пытаясь покрыть рекордный бюджетный дефицит, вызванный войной против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Bloomberg".

Путин маниакально ищет деньги на войну: на какой шаг Россия решилась впервые в истории

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что уже со 2 декабря, Министерство финансов России начнет принимать предложения инвесторов по двум сериям внутренних облигаций с фиксированным купоном в китайской валюте со сроком погашения от трех до семи лет и купонным периодом 182 дня.

Отмечается, что каждая облигация будет иметь номинальную стоимость 10 000 юаней.

Аналитики отмечают, таким образом правительство стремится увеличить заимствования на фоне роста военных расходов и падения доходов от нефти, поскольку цены на российскую нефть падают, а новая волна санкций США вступает в силу.

Ожидается, что дефицит бюджета достигнет рекордных 5,7 триллиона рублей, что приравнивается к 70,3 миллиарда долларов, или около 2,6% валового внутреннего продукта.

Минфин РФ рассматривал также возможность продажи государственных облигаций, известных как ОФЗ, в юанях еще до того, как Россия попала под международные санкции из-за вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину.

Отмечается также, что компании уже проводили продажу долгов в валюте.

"Интерес к продаже должен быть высоким, поскольку российский рынок долговых обязательств ищет альтернативы доллару и евро, а юань стал ключевой валютой во внешней торговле", — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

По его словам, спрос может достичь эквивалента 100 миллиардов рублей.

Тем временем Минфин РФ отметил, что размер продажи облигаций и купонные ставки будут определены после процесса формирования книги выпусков, а техническое размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-12/russia-to-sell-debut-yuan-bonds-as-war-driven-deficit-widens
