Путін маніакально шукає гроші на війну: на який крок Росія наважилася вперше в історії

Країна-агресор уперше випустить внутрішні облігації у китайських юанях, намагаючись покрити рекордний бюджетний дефіцит, спричинений війною проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Bloomberg".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що вже з 2 грудня, Міністерство фінансів Росії почне приймати пропозиції інвесторів щодо двох серій внутрішніх облігацій з фіксованим купоном у китайській валюті з терміном погашення від трьох до семи років та купонним періодом 182 дні.

Наголошується, що кожна облігація матиме номінальну вартість 10 000 юанів.

Аналітики зазначають, що таким чином уряд прагне збільшити запозичення на тлі зростання військових витрат і падіння доходів від нафти, оскільки ціни на російську нафту падають, а нова хвиля санкцій США набирає чинності.

Очікується, що дефіцит бюджету досягне рекордних 5,7 трильйона рублів, що дорівнює 70,3 мільярда доларів, або близько 2,6% валового внутрішнього продукту.

Мінфін РФ розглядав також можливість продажу державних облігацій, відомих як ОФЗ у юанях ще до того, як Росія потрапила під міжнародні санкції через вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну.

Наголошується також, що компанії вже проводили продаж боргів у валюті.

"Інтерес до продажу має бути високим, оскільки російський ринок боргових зобов'язань шукає альтернативи долару та євро, а юань став ключовою валютою у зовнішній торгівлі", — сказав аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов.

За його словами, попит може сягнути еквівалента 100 мільярдів рублів.

Тим часом Мінфін РФ зазначив, що обсяг продажу облігацій та купонні ставки буде визначено після процесу формування книжки випусків, а технічне розміщення на Московській біржі заплановано на 8 грудня.

