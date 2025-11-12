У Путина будет меньше денег на войну: на Западе сделали обнадеживающее заявление

Морские поставки российской сырой нефти снизились до самого низкого уровня за два месяца, что привело к снижению объёмов и снижению цен, что потенциально истощило военные ресурсы Кремля. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные отслеживания судов.

Отмечается, что страна отгружала 3,45 миллиона баррелей в сутки за четыре недели, закончившиеся 9 ноября, что примерно на 130 000 меньше, чем за тот же период по состоянию на 2 ноября.

В публикации говорится, что в прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских производителей нефти, что побудило некоторых покупателей в Азии заявить о сокращении закупок.

"Однако сложно сказать, какие именно сокращения закупок происходят на самом деле, поскольку танкеры до последнего момента не раскрывают, куда направляются", — пишет издание.

Интересно, что сокращение поставок нефти из российских портов совпадает со снижением цен, что приводит к сокращению доходов, необходимых для финансирования полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося 3 года и 8 месяцев назад. Это также совпадает с усилением украинских ударов по российской нефтяной инфраструктуре — от нефтеперерабатывающих заводов до нефтепроводов и морских терминалов.

"Но ничто из этого, похоже, не умаляет военных целей Владимира Путина, поскольку его войска продолжают бомбить украинские города, убивая мирных жителей и — как и в предыдущие годы — оставляя значительные районы страны без газа, отопления и электроэнергии по мере приближения зимы", — отмечают авторы публикации.

