Российские ученые приступили к исследованию механизмов старения и способов продления жизни после заявлений Владимира Путина о желании дожить до 150 лет. Эксперименты проводятся, в частности, на животных с использованием различных биологически активных веществ, сообщают российские СМИ со ссылкой на три научных учреждения страны.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

Исследователи также изучают процессы потери мышечной массы и силы по возрасту. В одном из институтов уже создали специальные молекулы, которые "уничтожают клетки старения" — то есть прекратившие делиться клетки, и таким образом, по их словам, замедляют общие процессы старения организма.

В Российском научном центре хирургии имени академика Петровского работают над "биологическими часами возраста" и поиском геропротекторов — веществ, оказывающих непосредственное влияние на механизмы старения.

В одном из экспериментов домашним кошкам давали вместе с кормом экстракты зеленого чая, виноградных косточек, куркумина и грейпфрута. В результате у животных снизился уровень креатинина в крови на 15%, уменьшились маркеры воспаления, снизилась активность генов клеточного старения и активировались белки, связанные с долголетием.

В Научно-исследовательском институте физико-химической биологии имени Алексея Белозерского МГУ акцент делают на изучении аутофагии — процесса клеточного самоочищения и восстановления, который с возрастом ослабевает и влечет за собой старение клеток.

Там сообщили, что несколько активных молекул уже продлевают жизнь нематод на 30%. Ученые проверяют их эффективность на мышах и планируют в следующем году провести доклинические исследования на крысах и морских свинках.

Как уже писали "Комментарии", пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о якобы недавнем телефонном разговоре с Владимиром Путиным. По его словам, контакт между лидерами действительно проходил "относительно недавно", однако после этого новых разговоров не последовало. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы.