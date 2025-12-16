Путін мріє дожити до 150 років: стало відомо, як втілять божевільний задум диктатора

Російські науковці розпочали дослідження механізмів старіння та способів продовження життя після заяв Володимира Путіна про бажання дожити до 150 років. Експерименти проводяться, зокрема, на тваринах із використанням різних біологічно активних речовин, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на три наукові установи країни.

Володимир Путін. Фото: УНІАН

Дослідники також вивчають процеси втрати м’язової маси і сили з віком. В одному з інститутів вже створили спеціальні молекули, які "знищують клітини старіння" — тобто клітини, що припинили ділитися, і таким чином, за їх словами, сповільнюють загальні процеси старіння організму.

У Російському науковому центрі хірургії імені академіка Петровського працюють над "біологічним годинником віку" та пошуком геропротекторів — речовин, що безпосередньо впливають на механізми старіння.

В одному з експериментів домашнім кішкам давали разом із кормом екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну та грейпфруту. Внаслідок цього у тварин знизився рівень креатиніну в крові на 15%, зменшилися маркери запалення, знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки, пов’язані з довголіттям.

У Науково-дослідному інституті фізико-хімічної біології імені Олексія Білозерського МДУ акцент роблять на вивченні аутофагії — процесу клітинного самоочищення та відновлення, який з віком слабшає і спричиняє старіння клітин.

Там повідомили, що декілька активних молекул уже продовжують життя нематод на 30%. Наразі вчені перевіряють їх ефективність на мишах і планують наступного року провести доклінічні дослідження на щурах та морських свинках.

