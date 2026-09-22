Путин меняет маршрут: в Кремле готовят поездку в Китай, но будет ли встреча с Трампом

Владимир Путин планирует лично отправиться в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в ноябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации агентства, российский президент впервые с 2017 года может принять участие в мероприятиях АТЭС лично. Саммит лидеров пройдет 18–19 ноября в Шэньчжэне. Ожидается, что хозяин встречи председатель КНР Си Цзиньпин примет лидеров стран-участниц.

Одновременно вероятность поездки Путина на саммит "Большой двадцатки" в США оценивается источниками Bloomberg как крайне низкая. Форум G20 должен пройти во Флориде с участием президента США Дональда Трампа.

На этом фоне особый интерес вызывает возможность контактов российского, китайского и американского лидеров. Российские чиновники ранее обсуждали потенциальную трехстороннюю встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа на полях саммита АТЭС. Однако официального решения о проведении такой встречи пока нет.

Для Москвы китайский форум может оказаться значительно более комфортной площадкой. Bloomberg отмечает, что Путин в целом избегает многосторонних мероприятий, где может столкнуться с представителями европейских стран – союзников Украины, а также Канады, Японии, Южной Кореи и Австралии.

Кроме того, поездка в Китай дала бы российскому президенту заметную международную площадку на фоне продолжающейся войны против Украины.

Отдельно меняется и дипломатический график Пекина. Си Цзиньпин должен провести переговоры с Трампом в Вашингтоне 23–25 сентября. Bloomberg называет эту встречу одним из ключевых международных событий недели.

Таким образом, осенний дипломатический календарь может привести Путина и Трампа к потенциальному контакту через китайскую площадку, хотя конкретные договоренности о встрече трех лидеров пока публично не подтверждены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин устроил "выборы" не ради Госдумы: что Кремль хочет проверить перед новым этапом войны.



