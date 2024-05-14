Путин меняет стратегию войны в Украине: российская оппозиция объяснила отставку Шойгу

Хозяин Кремля Владимир Путин меняет стратегию войны в Украине, даже не рассчитывая на весомые военные успехи в битвах. Об этом журналистам " Главреда " заявил координатор политического центра "Легион Свобода России", экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, давая комментарий об отставке Сергея Шойгу с поста руководителя российского министерства обороны.

Отставка Шойгу (фото из открытых источников)

Как он продолжил, назначение на должность министра обороны в России чиновника с экономическим образованием – не главная причина ротаций в российском правительстве.

"Журналисты задали этот вопрос Пескову, он пробормотал на эту тему что-то совершенно невнятное, мол, министерству обороны нужны инновации. Но дело не в этом. Сейчас это не играет никакой роли, тем более что "гражданские" министры уже были и до этого. К примеру, Анатолий Сердюков и даже Сергей Иванов (хотя он и имел "силовое" происхождение, но формально был гражданским министром). И в этом смысле здесь нет ни одной новизны", — считает Илья Пономарев.

Эксперт прогнозирует, что назначение гражданского чиновника на такую должность может свидетельствовать о том, что хозяин Кремля Владимир Путин уже не надеется на большие военные достижения и победу в этой войне.

"Во всяком случае, он не надеется, что министерство обороны напрямую повлияет на громкие военные победы. Судя по всему, он сам окончательно решил быть великим военачальником. Тем более, что Герасимов тоже для него не является таким уж большим авторитетом. И, наверное, , полководческие функции Путин теперь будет полностью забирать на себя.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин запускает военную машину на длинную дистанцию . На третий год полномасштабной российско-украинской войны Владимир Путин сменил министра обороны, чтобы достичь совсем другой миссии в Украине: заставить закостеневшую российскую военную машину работать так долго, как это нужно.