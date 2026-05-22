Путин меняет тактику: какую новую разнарядку дали российским СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин меняет тактику: какую новую разнарядку дали российским СМИ

Кремль пытается улучшить имидж власти перед выборами в Госдуму на фоне растущего недовольства россиян

22 мая 2026, 08:05
Кравцев Сергей

Кремль начал новую информационную кампанию, пытаясь скрыть масштабы цензуры в России перед выборами в Госдуму 2026 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны со ссылкой на данные российского оппозиционного издания Медуза.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По информации журналистов, политический блок администрации президента РФ дал указание государственным и провластным СМИ избегать использования слова “запрет” в публикациях. Речь идет о материалах, связанных с блокировками, ограничениями и штрафами в сфере свободы слова и интернета.

Источники утверждают, что Кремль также требует сократить освещение тем, связанных с цензурой и ограничением гражданских свобод. При этом СМИ разрешено активно рассказывать о случаях отмены запретов или смягчения ограничений, чтобы создать более позитивный образ власти.

Отдельная задача, как отмечается в отчете, — улучшить репутацию партии "Единая Россия" перед парламентскими выборами. Кремль ожидает, что медиа будут подчеркивать “позитивные инициативы” партии и акцентировать внимание на заявлениях ее представителей против чрезмерных ограничений.

На этом фоне секретарь генсовета “Единой России” Владимир Якушев публично заявил, что партия не является “партией запретов” и якобы выступает против излишней цензуры.

В ISW считают, что подобные меры связаны с падением общественной поддержки Владимира Путина. Недовольство россиян усилилось после ужесточения контроля над VPN-сервисами, иностранными мессенджерами и мобильным интернетом, что заметно осложнило повседневную жизнь внутри страны.

При этом аналитики напоминают: параллельно Кремль продолжает жестко подавлять свободу слова, отправляя критически настроенных военных блогеров на фронт или подвергая их уголовному преследованию.

Читайте также на портале "Комментарии" — война Путина пошла против Кремля: на Западе назвали три признака надвигающейся катастрофы.




Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-may-21-2026/
