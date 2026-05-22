Путін змінює тактику: яку нову рознарядку дали російським ЗМІ

Кремль розпочав нову інформаційну кампанію, намагаючись приховати масштаби цензури у Росії перед виборами до Держдуми 2026 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни із посиланням на дані російського опозиційного видання Медуза.

За інформацією журналістів, політичний блок адміністрації президента РФ дав вказівку державним та провладним ЗМІ уникати використання слова "заборона" у публікаціях. Йдеться про матеріали, пов'язані з блокуваннями, обмеженнями та штрафами у сфері свободи слова та інтернету.

Джерела стверджують, що Кремль також вимагає скоротити висвітлення тем, пов'язаних із цензурою та обмеженням громадянських свобод. При цьому ЗМІ дозволено активно розповідати про випадки скасування заборон чи пом'якшення обмежень, щоб створити позитивніший образ влади.

Окреме завдання, як зазначається у звіті, – покращити репутацію партії "Єдина Росія" перед парламентськими виборами. Кремль очікує, що медіа підкреслюватимуть “позитивні ініціативи” партії та акцентуватимуть увагу на заявах її представників проти надмірних обмежень.

На цьому фоні секретар генради "Єдиної Росії" Володимир Якушев публічно заявив, що партія не є "партією заборон" і нібито виступає проти надмірної цензури.

У ISW вважають, що такі заходи пов'язані з падінням громадської підтримки Володимира Путіна. Невдоволення росіян посилилося після посилення контролю за VPN-сервісами, іноземними месенджерами та мобільним інтернетом, що помітно ускладнило повсякденне життя всередині країни.

При цьому аналітики нагадують: паралельно Кремль продовжує жорстко придушувати свободу слова, відправляючи критично налаштованих військових блогерів на фронт або кримінально переслідуючи їх.

