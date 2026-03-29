logo

BTC/USD

66290

ETH/USD

1993.92

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Путин может готовить новую "серую" военную операцию: что задумали в Кремле
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может готовить новую "серую" военную операцию: что задумали в Кремле

Кремль может повторить сценарий "зеленых человечков", чтобы испытать НАТО.

29 марта 2026, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Россия может попробовать новый сценарий давления на страны НАТО, используя "серую" военную операцию, подобную той, которая произошла во время аннексии Крыма в 2014 году. О такой угрозе заявил бывший директор по делам Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо" заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на прямое нападение на территорию НАТО через стратегический участок между Польшей и Литвой, который известен под названием Сувальский коридор. Такой шаг привел бы к масштабному ответу Североатлантического союза. Однако Кремль может прибегнуть к другой тактике и провести "серую" военную операцию.

"При таком сценарии в отдаленных восточных районах одной из балтийских стран могут появиться военные без опознавательных знаков. Россия будет отрицать свою причастность, в то же время устанавливая контроль над территорией. А впоследствии Путин может просто заявить: "Да, это наши военные — и мы никуда не пойдем"", — считает Брайза.

Подобная стратегия уже использовалась Россией в Крыму и на востоке Украины, когда появились так называемые "зеленые человечки".

По мнению дипломата, такая операция поставила бы НАТО перед сложным выбором реакции на инцидент или невмешательство, что подвергло бы сомнению действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне.

"Итак, больше всего меня беспокоят именно такие действия России, которые не дотягивают до порога прямого применения статьи 5. Что касается полномасштабного наступления через Сувальский коридор, я считаю его маловероятным и не верю, что Россия смогла бы победить", — добавил Брайза.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
Теги:

Новости

Все новости