Путин может готовить новую "серую" военную операцию: что задумали в Кремле

Россия может попробовать новый сценарий давления на страны НАТО, используя "серую" военную операцию, подобную той, которая произошла во время аннексии Крыма в 2014 году. О такой угрозе заявил бывший директор по делам Евразии в Совете национальной безопасности США Мэтью Брайза.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Мэтью Брайза в эфире "Эспрессо" заявил, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли решится на прямое нападение на территорию НАТО через стратегический участок между Польшей и Литвой, который известен под названием Сувальский коридор. Такой шаг привел бы к масштабному ответу Североатлантического союза. Однако Кремль может прибегнуть к другой тактике и провести "серую" военную операцию.

"При таком сценарии в отдаленных восточных районах одной из балтийских стран могут появиться военные без опознавательных знаков. Россия будет отрицать свою причастность, в то же время устанавливая контроль над территорией. А впоследствии Путин может просто заявить: "Да, это наши военные — и мы никуда не пойдем"", — считает Брайза.

Подобная стратегия уже использовалась Россией в Крыму и на востоке Украины, когда появились так называемые "зеленые человечки".

По мнению дипломата, такая операция поставила бы НАТО перед сложным выбором реакции на инцидент или невмешательство, что подвергло бы сомнению действие пятой статьи НАТО о коллективной обороне.

"Итак, больше всего меня беспокоят именно такие действия России, которые не дотягивают до порога прямого применения статьи 5. Что касается полномасштабного наступления через Сувальский коридор, я считаю его маловероятным и не верю, что Россия смогла бы победить", — добавил Брайза.

