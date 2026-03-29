Путін може готувати нову "сіру" військову операцію: що задумали в Кремлі

Росія може спробувати новий сценарій тиску на країни НАТО, використовуючи "сіру" військову операцію, подібну до тієї, що відбулася під час анексії Криму у 2014 році. Про таку загрозу заявив колишній директор зі справ Євразії в Раді національної безпеки США Метью Брайза.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Метью Брайза в ефірі "Еспресо" заявив, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи наважиться на прямий напад на територію НАТО через стратегічну ділянку між Польщею та Литвою, яка відома під назвою Сувальський коридор. Такий крок призвів би до масштабної відповіді Альянсу. Однак Кремль може вдатися до іншої тактики і провести "сіру" військову операцію.

"За такого сценарію у віддалених східних районах однієї з балтійських країн можуть з’явитися військові без розпізнавальних знаків. Росія заперечуватиме свою причетність, водночас встановлюючи контроль над територією. А згодом Путін може просто заявити: "Так, це наші військові — і ми нікуди не підемо"", — вважає Брайза.

Подібна стратегія вже використовувалася Росією у Криму та на сході України, коли з’явилися так звані "зелені чоловічки".

На думку дипломата, така операція поставила б НАТО перед складним вибором реакції на інцидент, або невтручання, що поставило б під сумнів дію п’ятої статті НАТО про колективну оборону.

"Тож найбільше мене турбують саме такі дії Росії, що не дотягують до порогу прямого застосування статті 5. Щодо повномасштабного наступу через Сувальський коридор, я вважаю його малоймовірним і не вірю, що Росія змогла б перемогти", — додав Брайза.

