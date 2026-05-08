Путин может получить шокирующий удар в спину: кто из союзников предаст в последний момент
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин может получить шокирующий удар в спину: кто из союзников предаст в последний момент

Политический и экономический эксперт Загородний рассказал, решится ли Лукашенко вступить в войну против Украины

8 мая 2026, 14:53
Кречмаровская Наталия

В Беларуси идет строительство логистических путей и укреплений вблизи границы с Украиной. И хотя пока на территории страны нет большого количества войск РФ, активность вблизи Украины может сигнализировать о подготовке либо к наступлению, либо к провокациям. Особенно учитывая решение лидера Беларуси Александра Лукашенко в 2022 году пропустить российские войска через границу на территорию Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Лукашенко осваивает деньги на войну с Украиной.

"Он готов за любые российские деньги готовиться к войне и с Украиной, и с НАТО. И потому и асфальт он будет класть, и мобилизацию проводить. Потом скажет, что денег нет, давайте еще денег. Последнее, что хочет делать Лукашенко — это вообще воевать. Потому что он понимает, какие катастрофические последствия это будет иметь именно для его власти", — отметил эксперт.

Кроме того, Загородний предположил, что всеми возможными каналами Лукашенко предупредили о возможных последствиях, например, удар по НПЗ значительно ухудшит экономику страны.

О возможном повторении ситуации, которая была в 2022 году, когда из Беларуси зашли военные РФ без белорусских солдат, эксперт отметил, что Украина уже четко предупредила о последствиях.

"Все-таки у нас другая ситуация. Там и мониторинг проводится, и укрепления делаются, и дальнобойное оружие появилось, что как бы кто-то там будет появляться, как бы это опять же предупреждаем, что это законные цели. И не гарантируем безопасность даже на территории Беларуси. Я думаю, что такой примерно разговор и ведется на неформальном уровне”, — заметил Загородний.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что бывший министр культуры Республики Беларусь, член Координационного совета по организации процесса преодоления политического кризиса, руководитель Народного антикризисного управления Беларуси, заместитель Председателя Объединенного переходного комитета Беларуси Павел Латушко рассказал, какие факторы указывают на подготовку Беларуси к войне.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oSinEFWed00
