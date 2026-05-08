Путин может получить шокирующий удар в спину: кто из союзников предаст в последний момент

В Беларуси идет строительство логистических путей и укреплений вблизи границы с Украиной. И хотя пока на территории страны нет большого количества войск РФ, активность вблизи Украины может сигнализировать о подготовке либо к наступлению, либо к провокациям. Особенно учитывая решение лидера Беларуси Александра Лукашенко в 2022 году пропустить российские войска через границу на территорию Украины.

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний отметил, что Лукашенко осваивает деньги на войну с Украиной.

"Он готов за любые российские деньги готовиться к войне и с Украиной, и с НАТО. И потому и асфальт он будет класть, и мобилизацию проводить. Потом скажет, что денег нет, давайте еще денег. Последнее, что хочет делать Лукашенко — это вообще воевать. Потому что он понимает, какие катастрофические последствия это будет иметь именно для его власти", — отметил эксперт.

Кроме того, Загородний предположил, что всеми возможными каналами Лукашенко предупредили о возможных последствиях, например, удар по НПЗ значительно ухудшит экономику страны.

О возможном повторении ситуации, которая была в 2022 году, когда из Беларуси зашли военные РФ без белорусских солдат, эксперт отметил, что Украина уже четко предупредила о последствиях.

"Все-таки у нас другая ситуация. Там и мониторинг проводится, и укрепления делаются, и дальнобойное оружие появилось, что как бы кто-то там будет появляться, как бы это опять же предупреждаем, что это законные цели. И не гарантируем безопасность даже на территории Беларуси. Я думаю, что такой примерно разговор и ведется на неформальном уровне”, — заметил Загородний.

