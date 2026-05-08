Путін може отримати шокуючий удар у спину: хто із союзників зрадить в останню мить

В Білорусі триває будівництво логістичних шляхів та укріплень поблизу кордону з Україною. І хоча поки на території країни немає великої кількості військ РФ, активність поблизу України може сигналізувати про підготовку чи до наступу, чи до провокацій. Особливо, враховуючи рішення лідера Білорусі Олександра Лукашенка у 2022 році пропустити російській війська через кордон на територію України.

Економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Лукашенко освоює гроші на війну з Україною.

“Він готовий за будь-які російські гроші готуватися до війни і з Україною, і з НАТО. І тому і асфальт він кластиме, і мобілізацію проводитиме. Потім скаже, що грошей нема, давайте ще грошей. Останнє, що хоче робити Лукашенко – це взагалі воювати. Тому що він розуміє, які катастрофічні наслідки це матиме саме для його влади”, — зазначив експерт.

Крім того, Загородній припустив, що всіма можливими каналами Лукашенка попередили про можливі наслідки, наприклад удар по НПЗ значно погіршить економіку країни.

Щодо можливого повторення ситуації, яка була у 2022 році, коли з Білорусі зайшли військові РФ без білоруських солдатів, експерт зазначив, що Україна вже чітко попередила про наслідки.

“Все-таки у нас інша ситуація. Там і моніторинг проводиться, і укріплення робляться, і далекобійна зброя з'явилася, що як би хтось там буде з'являтися, як би це знову ж таки попереджаємо, що це законні цілі. І не гарантуємо безпеки навіть на території Білорусі. Я думаю, що така приблизно розмова і ведеться на неформальному рівні”, — зауважив Загородній.

