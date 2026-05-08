Путін може отримати шокуючий удар у спину: хто із союзників зрадить в останню мить

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Білорусі триває будівництво логістичних шляхів та укріплень поблизу кордону з Україною. І хоча поки на території країни немає великої кількості військ РФ, активність поблизу України може сигналізувати про підготовку чи до наступу, чи до провокацій. Особливо, враховуючи рішення лідера Білорусі Олександра Лукашенка у 2022 році пропустити російській війська через кордон на територію України.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Економічний та політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що Лукашенко освоює гроші на війну з Україною.
Крім того, Загородній припустив, що всіма можливими каналами Лукашенка попередили про можливі наслідки, наприклад удар по НПЗ значно погіршить економіку країни.
Щодо можливого повторення ситуації, яка була у 2022 році, коли з Білорусі зайшли військові РФ без білоруських солдатів, експерт зазначив, що Україна вже чітко попередила про наслідки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що колишній міністр культури Республіки Білорусь, член Координаційної ради щодо організації процесу подолання політичної кризи, керівник Народного антикризового управління Білорусі, заступник Голови Об'єднаного перехідного комітету Білорусі Павло Латушко розповів, які фактори вказують на підготовку Білорусі до війни.