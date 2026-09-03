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Путин на Дальнем Востоке встретился с хищником: была ли угроза нападения

«Хозяин Тайги»: российский диктатор во Владивостоке рассказал пропагандистам о своей прогулке по лесу

3 сентября 2026, 10:50
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Недилько Ксения

Российский диктатор Владимир Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке решил поделиться историей о якобы встрече с диким тигром. Соответствующие кадры с его рассказом оперативно распространили кремлевские пропагандистские ресурсы, в том числе агентство ТАСС. По словам главы Кремля, дикое животное совсем не испугалось автомобиля с чиновниками и вело себя довольно спокойно.

Путин на Дальнем Востоке встретился с хищником: была ли угроза нападения

Фото, созданное искусственным интеллектом

"На машине ехали по лесу, выходит тигр, – заявил Путин перед аудиторией форума. — Идет прямо перед машиной, хвостиком машет, никуда не идет".

Путин на Дальнем Востоке встретился с хищником: была ли угроза нападения - фото 2

                                                   

Диктатор не упустил возможности добавить события пафоса, подчеркнув особый статус хищника, которого он увидел во время поездки.

"Хозяин Тайги", – патетически резюмировал глава страны-агрессорки.

Подобные сюжеты с животными уже много лет являются традиционной частью пропагандистского имиджа Путина, направленного на демонстрацию его вымышленной связи с природой.                                                   

Напомним, ранее Путин рассказывал педагогам об ИИ-выдумках "пищевой цепочки" между белыми медведями и косатками. Путин опозорился перед учителями, заявив, что косатки стаями охотятся на белых медведей и разрывают их. Свою вымышленную "пищевую цепочку" он предложил преподавать детям в школах, чтобы те понимали причины войны против Украины. По мнению ученых и журналистов, глава Кремля, вероятно, стал жертвой фейкового видео, сгенерированного искусственным интеллектом.                                          



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