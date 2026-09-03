Путін на Далекому Сході зустрівся з хижаком: чи була загроза нападу

Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці вирішив поділитися історією про нібито зустріч із диким тигром. Відповідні кадри з його розповіддю оперативно поширили кремлівські пропагандистські ресурси, зокрема агенція ТАСС. За словами очільника Кремля, дика тварина зовсім не злякалася автівки з чиновниками та поводилася доволі спокійно.

Фото, створене штучним інтелектом

"На машині їхали по лісу, виходить тигр, — заявив Путін перед аудиторією форуму. — Йде прямо перед машиною, хвостиком махає, нікуди не йде".





Диктатор не упустив можливості додати події пафосу, підкресливши особливий статус хижака, якого він побачив під час поїздки.

"Господар Тайги", — патетично резюмував очільник країни-агресорки.

Подібні сюжети з тваринами вже багато років є традиційною частиною пропагандистського іміджу Путіна, спрямованого на демонстрацію його вигаданого "зв'язку з природою".

Нагадаємо, раніше Путін розповідав педагогам про ШІ-вигадки "харчового ланцюжка" між білими ведмедями та косатками. Путін зганьбився перед вчителями, заявивши, що косатки зграями полюють на білих ведмедів і розривають їх. Свою вигадану "харчову цепочку" він запропонував викладати дітям у школах, аби ті розуміли причини війни проти України. На думку науковців та журналістів, очільник Кремля, ймовірно, став жертвою фейкового відео, сгенерованого штучним інтелектом.

