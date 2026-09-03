Путін на Далекому Сході зустрівся з хижаком: чи була загроза нападу

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Недилько Ксения
Російський диктатор Володимир Путін під час свого виступу на Східному економічному форумі у Владивостоці вирішив поділитися історією про нібито зустріч із диким тигром. Відповідні кадри з його розповіддю оперативно поширили кремлівські пропагандистські ресурси, зокрема агенція ТАСС. За словами очільника Кремля, дика тварина зовсім не злякалася автівки з чиновниками та поводилася доволі спокійно.
Фото, створене штучним інтелектом
Диктатор не упустив можливості додати події пафосу, підкресливши особливий статус хижака, якого він побачив під час поїздки.
Подібні сюжети з тваринами вже багато років є традиційною частиною пропагандистського іміджу Путіна, спрямованого на демонстрацію його вигаданого "зв'язку з природою".
Нагадаємо, раніше
Путін розповідав педагогам про ШІ-вигадки "харчового ланцюжка" між білими
ведмедями та косатками. Путін зганьбився перед вчителями, заявивши, що
косатки зграями полюють на білих ведмедів і розривають їх. Свою вигадану
"харчову цепочку" він запропонував викладати дітям у школах, аби ті
розуміли причини війни проти України. На думку науковців та журналістів,
очільник Кремля, ймовірно, став жертвою фейкового відео, сгенерованого штучним
інтелектом.