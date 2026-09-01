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Жертва штучного інтелекту: навіщо Путін вигадав байку про косаток, які їдять ведмедів

«Розривають як дріб’язок»: Путін переврав закони природи перед вчителями та став посміховиськом у мережі

1 вересня 2026, 15:51
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Недилько Ксения

Російський диктатор Володимир Путін зганьбився перед вчителями, заявивши, що косатки зграями полюють на білих ведмедів і розривають їх. Свою вигадану "харчову цепочку" він запропонував викладати дітям у школах, аби ті розуміли причини війни проти України. На думку науковців та журналістів, очільник Кремля, ймовірно, став жертвою фейкового відео, сгенерованого штучним інтелектом.

Жертва штучного інтелекту: навіщо Путін вигадав байку про косаток, які їдять ведмедів

Фото, створене штучним інтелектом

Чергова спроба російського лідера Володимира Путіна підвести "природне" обґрунтування під агресію проти України обернулася гучним конфузом. Під час виступу на зустрічі з педагогами диктатор закликав розповідати школярам вигадані історії про жорстокість у тваринному світі, пов'язавши це з геополітикою.

"Косатки їдять білих ведмедів як дріб’язок, —каже Путін. — Ось такий харчовий ланцюжок. Про це потрібно розповідати дітям — щоб розуміли, у якому світі живуть і чому ми проводимо "СВО"".

Проте наведена очільником Кремля аргументація виявилася абсолютно відірваною від реальності. Профільні фахівці миттєво спростували псевдонаукові тези глави РФ, зазначивши, що в реальній дикій природі подібних харчових звичок у морських ссавців немає.

"При цьому вчені стверджують, що косатки не харчуються ведмедями, — зазначає у своєму матеріалі видання "Радіо Свобода". — У мережі дійсно можна знайти подібні відео — але всі вони згенеровані ШІ".

Таким чином, російський диктатор вчергове спробував виправдати війну проти України "законами природи", хоча насправді і їх за звичкою переврав. Він на повному серйозі запевнив учителів, що хижаки зграями шматують полярних ведмедів, і порадив подавати цю відверту байку дітям безпосередньо під час уроків.

Цей біологічний ляп очільника Кремля викликав хвилю сміху в інформаційному просторі. Хижі морські млекопитаючі моментально перетворилися на героїв сотень сатиричних фотожаб, а над вигаданою екосистемою диктатора зараз відверто іронізують навіть російські пропагандисти та z-блогери.

Жертва штучного інтелекту: навіщо Путін вигадав байку про косаток, які їдять ведмедів - фото 2
Жертва штучного інтелекту: навіщо Путін вигадав байку про косаток, які їдять ведмедів - фото 2
Жертва штучного інтелекту: навіщо Путін вигадав байку про косаток, які їдять ведмедів - фото 2
Жертва штучного інтелекту: навіщо Путін вигадав байку про косаток, які їдять ведмедів - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський диктатор Володимир Путін учетверте від початку повномасштабної війни розширив штат центрального апарату Федеральної служби охорони (ФСО). Саме ця структура відповідає за безпеку очільника Кремля та інших високопосадовців РФ.



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