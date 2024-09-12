Путин на фоне поставки ракет цинично прокомментировал отношения с Ираном

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Ткачик Олеся
На фоне информации о поставках в Россию баллистических ракет кремлевский диктатор Владимир Путин цинично прокомментировал отношения с Ираном. Так он заявил, что отношения России и Ирана в последние годы "обрели дополнительную динамику". Об этом он сказал на встрече с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом.
Владимир Путин
Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана и пригласил его на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.
Путин добавил, что "на полях" саммита найдется время и для отдельной двусторонней беседы.
Путин отметил, что после прошлогоднего спада во взаимной торговле, по итогам первого полугодия текущего года, товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10%, сказал диктатор.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Иран поставил России баллистические ракеты, но не те, которые она хотела.
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