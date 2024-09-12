Путин на фоне поставки ракет цинично прокомментировал отношения с Ираном

На фоне информации о поставках в Россию баллистических ракет кремлевский диктатор Владимир Путин цинично прокомментировал отношения с Ираном. Так он заявил, что отношения России и Ирана в последние годы "обрели дополнительную динамику". Об этом он сказал на встрече с секретарем высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом.

Владимир Путин

"Должен отметить, что за последние годы дружественные российско-иранские отношения обрели дополнительную динамику. Все это происходит в значительной степени при поддержке верховного руководителя Исламской республики господина Али Хаменеи. Прошу передать ему самые наилучшие и добрые пожелания", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Россией остается приоритетом и для команды нового президента Масуда Пезешкиана и пригласил его на саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

Путин добавил, что "на полях" саммита найдется время и для отдельной двусторонней беседы.

"Будем рады видеть его в России и с полноценным визитом, в рамках которого подпишем новый большой межгосударственный договор, призванный закрепить выход российско-иранских отношений на уровень стратегического партнерства. Думаю, мы обсудим эту возможность в ходе нашей с ним встречи в Казани", — сказал он.

Путин отметил, что после прошлогоднего спада во взаимной торговле, по итогам первого полугодия текущего года, товарооборот скорректировался в позитивную сторону. Между Россией и Ираном он вырос почти на 10%, сказал диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Иран поставил России баллистические ракеты, но не те, которые она хотела.



