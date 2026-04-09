За период с 8 марта по 5 апреля Россия экспортировала в среднем 3,35 млн баррелей нефти в сутки – это самый высокий показатель с июня 2022 года. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Основные поставки направлялись в страны Азии: в Китай поступало по 1,07 млн баррелей в день, в Индию – по 1,9 млн. Турция также закупала нефть – около 210 тыс. баррелей в день. Общие доходы России от экспорта достигали примерно 2,02 млрд долларов в неделю.

При этом у части танкеров нет указанного пункта назначения – вместо этого в документах фигурируют порты Суэц или Порт-Судан. Количество таких "неопределенных" грузов растет, в то время как официальные поставки в Китай и Индию несколько сократились.

Еще один важный показатель – объем нефти на танкерах в море. Он снизился до 105 млн баррелей, тогда как в середине марта держался на уровне 135-140 млн баррелей. Эксперты связывают падение с решением США 13 марта приостановить действие санкций на уже загруженную на танкеры российскую нефть. Это позволило Москве активно реализовывать оставшиеся запасы на морских судах.

Таким образом, несмотря на международные ограничения, РФ продолжает наращивать экспорт нефти в Азию, получая рекордные доходы и частично скрывая конечные маршруты поставок.

Читайте на портале "Комментарии" — Франция в рамках борьбы с "теневым флотом" РФ намерена удвоить сроки заключения и суммы штрафов для судов, ходящих под фальшивым флагом или игнорирующих приказы об остановке. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "France24".

Согласно проекту обновления закона о военном планировании, нарушителей хотят наказывать лишением свободы на срок до двух лет и штрафом в размере 300 тысяч евро. Это удвоит уже действующие штрафы, а санкции будут применяться к любому лицу, которое осуществляет полномочия контроля или управления эксплуатацией судна.



