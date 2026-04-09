Головна Новини Світ Росія Путін на коні: такого показника нафтового експорту Росії не очікували навіть у Кремлі
НОВИНИ

Путін на коні: такого показника нафтового експорту Росії не очікували навіть у Кремлі

Bloomberg пише про те, що нафтові доходи РФ зросли до рівня 2022 року

9 квітня 2026, 16:32
Кравцев Сергей

За період з 8 березня до 5 квітня Росія експортувала в середньому 3,35 млн барелів нафти на добу – це найвищий показник з червня 2022 року. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Bloomberg".

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Основні поставки спрямовувалися до країн Азії: до Китаю надходило по 1,07 млн барелів на день, до Індії – по 1,9 млн. Туреччина також закуповувала нафту – близько 210 тис. барелів на день. Загальні доходи Росії від експорту досягали приблизно 2,02 млрд доларів на тиждень.

При цьому частина танкерів не має зазначеного пункту призначення – замість цього в документах фігурують порти Суец або Порт-Судан. Кількість таких “невизначених” вантажів зростає, тоді як офіційні поставки до Китаю та Індії дещо скоротилися.

Ще один важливий показник – обсяг нафти на танкерах у морі. Він знизився до 105 млн барелів, тоді як у середині березня тримався на рівні 135-140 млн барелів. Експерти пов’язують падіння з рішенням США 13 березня призупинити дію санкцій на російську нафту, що вже завантажена на танкери. Це дозволило Москві активно реалізовувати запаси, які залишалися на морських суднах.

Таким чином, незважаючи на міжнародні обмеження, РФ продовжує нарощувати експорт нафти до Азії, отримуючи рекордні доходи та водночас частково приховуючи кінцеві маршрути поставок.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Франція в межах боротьби з "тіньовим флотом" РФ має намір подвоїти терміни ув'язнення та суми штрафів для суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "France24".

Згідно з проєктом оновлення закону про військове планування, порушників хочуть карати позбавленням волі на строк до двох років та штрафом у розмірі 300 тисяч євро. Це подвоїть вже діючі штрафи, а санкції будуть застосовуватись до будь-якої особи, яка здійснює "повноваження контролю або управління" експлуатацією судна.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-08/russia-boosts-oil-income-to-highest-since-early-in-ukraine-war
