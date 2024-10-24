Кремлевский диктатор Владимир Путин по время расширенного заседания саммита БРИКС заявил, что Запад, якобы использует Украину и игнорирует "жизненные интересы" РФ.

Владимир Путин

"Украину используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности ущемлением прав русскоязычных людей, а сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение", — заявил кремлевский диктатор.

При этом Путин добавил, что якобы все расчеты Запада нанести поражение РФ, не будут воплощены в жизнь.

"Прямо скажу, что это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю России, не принимает во внимание ковавшиеся веками единство, силу духа и сплоченность ее народа", — заявил диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ проходит саммит БРИКС, на котором в том числе также обсуждают войну в Украине. При этом председатель Китая Си Цзиньпин на заседании глав стран БРИКС заявил, что необходимо не допускать распространения конфликта за пределы Украины. По мнению аналитика, старшего лейтенанта сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаля Левина, Китаю и другим важно, чтобы война была изолирована внутри Украины и разрушалась только Украина. В таком случае, считает он, Киеву нужно делать все, чтобы война выходила за рамки самой Украины. Именно поэтому, говорит военный, операция в Курской области является отличным ходом. При этом он добавил, что есть еще Брянская область, Беларусь, есть Приднестровье, есть Альянс, которому нужно где-то обкатать свои новые военные технологии.



