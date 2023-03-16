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Путин на встрече с олигархами России пытался оправдать войну в Украине и посоветовал, как нужно вести бизнес

Путин провел встречу с крупнейшими предпринимателями России

сегодня, 17:38
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Автор:

Лиля Воробьева

16 марта глава Кремля Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину провел официальную публичную встречу с крупнейшими российскими предпринимателями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Guardian и Meduza .

Путин на встрече с олигархами России пытался оправдать войну в Украине и посоветовал, как нужно вести бизнес

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время встречи начал убеждать российских бизнесменов, что "в России лучше", а еще –что, "антироссийскими санкциями Европа наказала сама себя".


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Путин еще раз призвал бизнесменов вкладывать деньги в Россию, в частности, в новые технологии, производственные мощности и предприятия, чтобы помочь стране победить "попытки Запада разрушить ее экономику".

По мнению Путина, сегодня в России открываются "огромные возможности практически для любого бизнеса".

"Те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дают советы нашим недоброжелателям. Я часто от вас слышал, что там надежнее. А теперь? Мы все должны понимать, что здесь основа нашего существование", — заявил в своем выступлении Путин.

Стало известно, что на встречу с Путиным пришли известные российские миллиардеры, попавшие под санкции Запада, в частности, Олег Дерипаска, Владимир Потанин, Алексей Мордашов, Герман Хан, Виктор Вексельберг, Виктор Рашников, Андрей Мельниченко и Дмитрий Мазепин.

В своем выступлении Путин пытался оправдаться перед олигархами и заявил, что у него не было другого выбора, кроме как "ввести свои силы в Украину".

Путин заявил, что РФ столкнулась с "войной санкций", но быстро переориентирует свою экономику на страны, которые не вводили ограничений против государства-агрессора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин снова цинично угрожает Европе из-за санкций



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