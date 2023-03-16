Путин на встрече с олигархами России пытался оправдать войну в Украине и посоветовал, как нужно вести бизнес

16 марта глава Кремля Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения в Украину провел официальную публичную встречу с крупнейшими российскими предпринимателями. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Guardian и Meduza .

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Во время встречи начал убеждать российских бизнесменов, что "в России лучше", а еще –что, "антироссийскими санкциями Европа наказала сама себя".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Путин еще раз призвал бизнесменов вкладывать деньги в Россию, в частности, в новые технологии, производственные мощности и предприятия, чтобы помочь стране победить "попытки Запада разрушить ее экономику".