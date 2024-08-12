Путин набросился с обвинениями на Киев: что произошло

Кремлевский диктатор Владимир Путин обвинил украинское правительство в том, что оно якобы решило попробовать разрушить "сплоченность" российского общества. Тем не менее, диктатор утверждает, что якобы эти попытки не увенчались успехом.

Владимир Путин

Путин даже заявил об увеличении числа россиян, которые якобы решили подписать контракт с Минобороны России.

"Количество желающих заключить контракты с министерством обороны в последние дни увеличилось", — сказал Путин.

По его словам, последние события на российско-украинской границе, и в первую очередь, в Курской области, якобы привели к подъему морального духа россиян, и даже стремлению помочь жителям приграничных регионов, попавшим в беду.

"Это, прежде всего, поддержка армии и увеличение числа желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию", — сказал диктатор.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Минобороны РФ должно выдавить противника с российских территорий и обеспечить надежное прикрытие государственной границы. При этом Путин поручил ФСБ и Росгвардии обеспечивать режим контртеррористической операции в Курской области, эффективно противостоять диверсионным группам ВСУ. Кроме того, кремлевский диктатор утверждает, что целью нападения ВСУ на Курскую область является попытка остановить наступление российских военных на Донбассе.

При этом Путин заметил, что "темпы наступательных операций российских вооруженных сил, добровольцев, ветеранов не только не снизились, а наоборот, увеличились в полтора раза", и якобы российские оккупационные войска даже продвигаются вперед.



