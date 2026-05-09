Путин начал бояться даже часов: в Кремле ввели новую странную меру безопасности

Российские чиновники, которые получают возможность лично встретиться с Владимиром Путиным, столкнулись с неожиданным ужесточением мер безопасности. Теперь перед аудиенцией у главы Кремля им приходится сдавать сотрудникам ФСО не только мобильные телефоны, но даже обычные наручные часы – включая механические модели. Об этом сообщил оппозиционный проект "Можем объяснить" со ссылкой на источники, знакомые с новыми правилами.

По их данным, требование начало действовать с середины апреля и стало обязательным для чиновников разных уровней.

"Телефоны запрещены уже давно, теперь к этим требованиям добавились и часы, как электронные, так и механические", — рассказал один из собеседников журналистов.

Изменения уже заметны даже на официальных кадрах из Кремля. Журналисты обратили внимание, что губернаторы и чиновники, регулярно появляющиеся рядом с Путиным, внезапно перестали носить часы во время встреч с президентом РФ. Среди них – глава Тамбовской области Евгений Первышов и глава Мордовии Артем Здунов, которые в обычной жизни практически не расстаются с хронометрами.

Особенно заметной ситуация стала во время встречи Путина с гендиректором "Камаза" Сергеем Когогиным. На аудиенции у Кремля его руки были полностью свободны, хотя на других публичных мероприятиях часы у него всегда на месте.

Чтобы новая мера не выглядела слишком странно, сам Путин также начал появляться на переговорах без часов. Однако на одной из встреч с главой Чечни Рамзаном Кадыровым произошел конфуз: президент РФ, судя по всему, забыл снять аксессуар и весь разговор старался прикрывать руку.

При этом ограничения, как утверждают источники, распространяются не на всех. Представители ближайшего окружения Путина продолжают появляться рядом с ним с часами на руках. Так, глава госкорпорации "Ростеха" Сергей Чемезов, которого считают давним другом президента РФ, спокойно присутствовал на встрече с хронометром.

