Путін почав боятися навіть годинника: у Кремлі ввели новий дивний захід безпеки

Російські чиновники, які отримують можливість особисто зустрітися з Володимиром Путіним, зіткнулися з несподіваним посиленням заходів безпеки. Тепер перед аудієнцією у глави Кремля їм доводиться здавати співробітникам ФСТ не тільки мобільні телефони, а й навіть звичайний наручний годинник – включаючи механічні моделі. Про це повідомив опозиційний проект "Можемо пояснити" із посиланням на джерела, знайомі з новими правилами.

За їхніми даними, вимога почала діяти з середини квітня і стала обов'язковою для чиновників різних рівнів.

"Телефони заборонені вже давно, тепер до цих вимог додалися і годинники, як електронні, так і механічні", — розповів один із співрозмовників журналістів.

Зміни вже помітні навіть на офіційних кадрах із Кремля. Журналісти звернули увагу, що губернатори та чиновники, які регулярно з'являються поряд з Путіним, раптово перестали носити годинник під час зустрічей з президентом РФ. Серед них – голова Тамбовської області Євген Первищов та голова Мордовії Артем Здунов, які у звичайному житті практично не розлучаються з хронометрами.

Особливо помітною ситуація стала під час зустрічі Путіна із гендиректором "Камаза" Сергієм Когогіним. На аудієнції у Кремля його руки були повністю вільні, хоча на інших публічних заходах у нього завжди на місці.

Щоб новий захід не виглядав надто дивним, сам Путін також почав з'являтися на переговорах без годинника. Однак на одній із зустрічей із головою Чечні Рамзаном Кадировим стався конфуз: президент РФ, судячи з усього, забув зняти аксесуар і всю розмову намагався прикривати руку.

При цьому обмеження, як стверджують джерела, поширюються не на всіх. Представники найближчого оточення Путіна продовжують з'являтися поряд із ним із годинником на руках. Так, голова держкорпорації "Ростеха" Сергій Чемезов, якого вважають давнім другом президента РФ, був спокійно присутній на зустрічі з хронометром.

